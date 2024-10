Od 2.400 do 9.500 eura: Evo kolike su plaće u Volkswagenu koji planira otpustiti tisuće radnika

Nakon što je objavljena vijest da njemačku automobilski koncern Volkswagen planira zatvaranje najmanje tri pogona u Njemačkoj i otpuštanje na desetke tisuća zaposlenih, ta je odluka naišla na oštre reakcije javnosti. Tu je vijest objavila predsjednica radničkog savjeta Volkswagena Daniela Cavallo.

Uprava Volkswagena je odbila komentirati javne istupe predstavnice radničkog savjeta, ali je priopćila kako se VW nalazi "na prekretnici" i da je situacija "ozbiljna". Volkswagen već neko vrijeme bilježi financijske neuspjehe, prije svega zbog loše prodaje električnih automobila. Stručni mediji navode kako su električni modeli VW-a u usporedbi s kineskom konkurencijom preskupi i zastarjeli. Uprava je još u rujnu najavila mjere kako bi VW ponovno načinila konkurentnom. Volkswagen je tada priopćio kako koncern prodaje pola milijuna automobila godišnje manje od potrebnog.

Sada je objavljeno i kolike su plaće u ovom automobilskom divu. Većina radnika plaća se prema kolektivnom ugovoru koju su dogovorili VW i sindikat IG Metall. Važeći kolektivni ugovor sklopljen je 2022. godine na rok od 24 mjeseca. Sukladno tome, plaće na 1. razini počinju s bruto mjesečnom plaćom od 2.409,25 eura, piše Fenix magazin.

Na razini 22, najvišoj klasifikaciji, mjesečna plaća trenutno iznosi 8.361,19 eura. U Plus tarifi plaće se penju do bruto mjesečnog iznosa od 9.494,09 eura. Osim toga, svi su radnici u više navrata dobili udio u dobiti posljednjih godina. Kako pišu njemački mediji, većina zaposlenika u proizvodnji je u platnim razinama od 7 do 9. To odgovara plaći između 3.913,81 eura i 4.303,94 eura.

Ovo su neke od plaća koje su zaposlenici VW-a naveli na stranici kununu.com, no treba ih gledati s oprezom jer nije jasno koliko su podaci aktualni.

Monter: 49.600 eura bruto godišnje

Operater postrojenja: 56.500 eura bruto godišnje

Službenik: 68.500 eura bruto godišnje

Voditelj kvalitete: 69.400 eura bruto godišnje

Programer softvera: 72.000 eura bruto godišnje

Prodaja: 83.800 eura bruto godišnje

Inženjer: 84.100 eura bruto godišnje

Product manager: 89.600 eura bruto godišnje

Viši inženjer: 118.700 eura bruto godišnje

Odvjetnik: 130.900 eura bruto godišnje

Voditelj: 158.400 eura bruto godišnje

