Pogledajte najnoviju kartu ukrajinskog bojišta: Rusi sve bliže ključnim gradovima

Institut za proučavanje rata (ISW) objavio je novu analizu stanja na ukrajinskom bojištu, naglašavajući daljnje napredovanje ruskih snaga i njihove taktičke uspjehe na području Pokrovska. Prema najnovijim izvještajima ISW-a, ruske trupe su se primaknule na samo šest kilometara južno od Pokrovska, što ukazuje na njihov cilj da dodatno učvrste položaje za buduće napade.

Snimke objavljene 10. prosinca potvrđuju ruski napredak u zapadnom Noviju Trudu i duž autoceste E50 južno od Dačenskeja. Strateški cilj ruskih snaga je zatvaranje džepa između Novija Truda i Dačenskeja, čime bi osigurale čvršću osnovu za napad na Ševčenko. Glasnogovornik ukrajinske grupe snaga Khorticija, pukovnik Nazar Vološin, istaknuo je kako su ruske snage intenzivirale napade na ukrajinske utvrde zapadno od Novija Truda, južno od Novotrojske i na jugozapadnim dijelovima Ševčenka.

