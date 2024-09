Novo ruho štanda: Hrvatska prvi put predstavlja svoj premium turizam u Londonu

Ove godine Hrvatska turistička zajednica domaći turizam u svijetu predstavlja na 12 općih i dva specijalizirana turistička sajma, posvećena nautici i kampingu. Dosad ih je realizirano jedanaest, a među tri preostala je utjecajna burza turizma u Londonu za koju se sprema veliki novitet.

Mediji iz cijelog svijeta

Na londonskom World Travel Marketu (WTM) u studenom, koji je lani okupio gotovo četiri tisuće izlagača i četrdesetak tisuća turističkih profesionalca iz 184 zemlje, Hrvatska turistička zajednica (HTZ) nastupit će, naime, s potpuno novim izložbenim prostorom. Vizuali još nisu spremni za predstavljanje domaćoj javnosti, jer su, kako odgovaraju iz HTZ-a, 'podložni daljnjim promjenama'. No prema onom što su novinari mogli vidjeti, radi se o dizajnu čišćih linija nego je bio slučaj s prethodnim štandom. Konstrukcija štanda bit će u bijeloj i boji drva, a bit će opremljen bijelim stolovima i kombinaciji bijelih i crvenih stolaca, velikim videozidovima s motivima Hrvatske i, dakako, nezaobilaznim 'kockicama'.

Londonska burza turizma, pritom, nije slučajno izabrana za njegovo predstavljanje. Novom ruhu hrvatskog štanda u Londonu svjedočit će brojni međunarodni mediji, za koje je taj skup svjetske turističke industrije jedan od najzanimljivijih u godini. Novi štand, dakako, samo je jedna od HTZ- ovih promidžbenih aktivnosti koje treba odraditi do kraja ove godine. Nacionalna turistička organizacija tako uskoro kreće s kampanjom za promociju posezone u šest zemalja. Također, početkom listopada počinje kampanja za domaće tržite pod nazivom (P)osjeti me..., kojom će se promovirati Međimurje, Slavonija i Baranja, Lika i Gorski Kotar, Šibenik i zaleđe, Dugi otok i Zagorje.

Za kraj listopada planiran je, pak, početak kampanje koja će promovirati rani buking na tržištu Njemačke, Austrije, Ujedinjenog Kraljevstva, Belgije, Nizozemske i Švicvarske. Ove će promidžbene aktivnosti potrajati sve do veljače iduće godine. Predstavnicima HTZ-a preostalo je do kraja godine Hrvatsku predstaviti i na drugom od dva najvažnija europska sajma kongresne i incentive ponude. U svibnju je hrvatska ponuda bila prisutna na frankfurtskom IMEX-u, a u studenom predstoji nastup na sajmu IBTM u Barceloni. Kao što je to bio slučaj s frankfurtskim sajmom, i za Barcelonu se prijavio rekordan broj suizlagača.

Selidba iz Frankfurta u Berlin

Zaokret od masovnog prema turizmu više kvalitete odražava se, dakako, i na promociju pa HTZ prvi put planira predstaviti hrvatsku premium ponudu na ILTM-u North America, jednoj od najvažnijih platformi za povezivanje svjetskih dobavljača luksuznih putovanja s odabranim savjetnicima za luksuzna putovanja iz više od 200 gradova diljem SAD-a, Meksika i Kanade. Ovo događanje zakazano je od 23. do 26. rujna. Hrvatska je ove godine u svijetu prisutna i zahvaljujući 15 sajmova koje organiziraju inozemna predstavništva Hrvatske turističke zajednice.

Dosad ih je tijekom 2024. održano devet, a preostali su još turistički sajmovi u SAD-u, Kini, Singapuru, Nizozemskoj i Poljskoj. Inače, u tijeku je reorganizacija mreže predstavništava Hrvatske turističke zajednice u kojoj ispostava HTZ-a u Münchenu mijenja status iz ispostave u predstavništvo, što je logično s obzirom na činjenicu da od svih njemačkih regija upravo iz Bavarske u Hrvatsku i stiže ponajviše njemačkih gostiju. Također, predstavništvo HTZ-a koje je dosad bilo u Frankfurtu seli u se Berlin.

