Novo istraživanje pokazalo: 'Zbog ovog kuhinjskog uređaja u Europi godišnje umre 40 tisuća ljudi'

Plinski štednjaci odgovorni su za smrt gotovo 40 tisuća Europljana godišnje. Zaključak je to proizašao iz studije koja se provodila u kućanstvima diljem Europske unije i Ujedinjenog Kraljevstva. Problem je u, prenosi The Guardian, zagađivačima koji utječu na to da je broj smrtnih slučajeva dvostruko veći od broja poginulih u automobilskim nesrećama. Štednjaci, naime, ispuštaju štetne plinove koji se povezuju s bolestima srca i pluća, ali stručnjaci upozoravaju kako ljudi nisu dovoljno osviješteni o opasnosti koja stoji iza njihovog korištenja.

Kako se navodi u studiji, kuhanje na plin skraćuje čovjekov život za gotovo dvije godine. Opseg problema je daleko veći nego što se dosad mislilo, rekla je to glavna autorica studije Juana María Delgado-Saborit, koja vodi laboratorij za istraživanje zdravlja okoliša na Sveučilištu Jaume I u Španjolskoj. Istraživači navode kako su u obzir uzeli isključivo zdravstvene učinke dušikovog dioksida, dok su izostavljeni podaci za druge plinove poput ugljičnog monoksida i benzena.

-Davne 1978. prvi smo put saznali da je onečišćenje dušikovim dioksidom višestruko veće u kuhinjama koje koriste plinske štednjake u usporedbi s onim električnima, ali tek smo sada mogli dati konkretne podatke o utjecaju na životni vijek čovjeka- rekla je Delgado-Saborit. Računica ze EU nalaže da svako treće kućanstvo koristi plinski štednjak plin. U Ujedinjenom Kraljevstvu to vrijedi za 54 posto, a u Italiji, Nizozemskoj, Rumunjskoj i Mađarskoj za više od 60 posto kućanstava. Štednjaci izgaraju fosilni plin i izbacuju štetne tvari koje izazivaju upale dišnih ​​puteva.

Izvješće, koje je poduprla Europska klimatska zaklada, temelji se na prošlogodišnjem istraživanju koje je mjerilo kvalitetu zraka u domovima kako bi se otkrilo u kojoj mjeri kuhanje na plin povećava onečišćenje u zatvorenom prostoru. To je omogućilo znanstvenicima sa Sveučilišta Jaume I i Sveučilišta u Valenciji da utvrde omjere unutarnjeg i vanjskog onečišćenja zraka pri kuhanju i mapiraju izloženost unutarnjeg prostora dušikovom dioksidu. Zatim su primijenili stope rizika od bolesti, dobivene iz studija o vanjskom zagađenju dušikovim dioksidom, kako bi izračunali broj izgubljenih života.

-Glavno pitanje je može li se procjena rizika i stope smrtnosti za dušikov dioksid iz prometa primijeniti na koncentracije koje se ispuštaju prilikom kuhanja na plin, ali svakako je pretpostavka koju treba procjenjivati- rekao je Steffen Loft, stručnjak za onečišćenje zraka sa Sveučilišta u Kopenhagenu koji nije sudjelovao u istraživanju.

FOTO: Masovni kolaps na Kubi: Cijela zemlja završila je u mraku, 10 milijuna ljudi ostalo bez struje

Rezultati su u skladu sa studijom provedenom u SAD-u u svibnju, koja je pokazala da plinske i propanske peći uzrokuju do 19 tisuća smrtnih slučajeva svake godine. EU je tijekom listopada postrožila svoja pravila o kvaliteti zraka na otvorenom, ali nije postavila standarde za kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru. Europska udruga za javno zdravstvo (EPHA) pozvala je kreatore javnih politika da postupno izbace iz upotrebe plinske štednjake postavljanjem ograničenja emisija, pritom osiguravajući sredstva za pomoć pri prelasku na čišća kuhala te prisiljavajući proizvođače da na štednjacima jasno označe rizik od onečišćenja.

Više zelenih tema potražie na portalu Rezolucija Zemlja!