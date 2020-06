Novinar Večernjaka kojeg su do gola skinuli na granici: Čim vam to naprave ušli su u crveno

Policija kaže da su sve radili sukladno zakonu. I da mi nisu povrijeđena temeljna ljudska prava i slobode. Samo da budemo na čisto, skinuli su me do gola na granici na Kleku neki dan.

Razlog – imao sam uz sebe filtere i rizle. Za duhan. Što sam naglasio policajcu koji me odveo u sobičak u sklopu granice. Valja istaknuti i da niti u jednom trenutku nisam rekao da sam novinar ili urednik. Bio sam građanin kao i svaki drugi koji dođe na granicu.

Idemo redom. Počeli su pregled automobila, starog Punta. Nemam ništa protiv toga, neka rade svoj posao. Onda me je policajac odveo u onaj sobičak i tek je tamo pronašao svoj razlog za pretres, već spomenute filtere i rizle. Dakle, od tog trenutka je mogla početi njegova "sumnja" da nešto posjedujem.

Za pregled nije potreban nalog, ali ako utvrde sumnju onda moraju zatražiti nalog od nadležnog suda – pojasnio je odvjetnik Ljubo Pavasović-Visković. U mom slučaju, objašnjava odvjetnik, trebali su stati i tražiti nalog čim su im se rizle i filteri učinili sumnjivima. Nisu to napravili.

Skidanje do gola je definitivno pretraga, a ne pregled. Znači trebao im je nalog. Čim su vam skinuli hlače ušli su u crveno – objašnjava Pavasović-Visković. Pojasnio je i kako ide procedura. Ako policajac vizualnim pregledom nešto pronađe u autu ili na meni, sve je riješeno, uhvaćen sam s prstima u pekmezu. No, ako pronađu bilo što na mjestu koje nije automatski vidljivo, nego je skriveno, a za to nemaju nalog, onda oni, policajci, u svojim rukama imaju nešto što se zove nezakonit dokaz. A taj ne prolazi na sudu.

Dakle, da je policajac i pronašao nešto u mojim gaćama, bez naloga to mu ne bi vrijedilo. Zašto me je onda skidao, ne znam.

Užasno je fluidna ta granica između pregleda i pretrage. Tu ni pravna struka još nije na čisto. Ali u vašem slučaju, u slučaju pretrage osobe sigurno su prešli zakonsku liniju – kaže Pavasović-Visković.

Naravno, nikakav papir o obavljenom pregledu nisam dobio. Nije potreban za tako nešto. A ovaj slučaj ne vode kao pretragu za što je pak potrebna potvrda.

Netko je u ovoj priči ušao u crveno. Ja znam da ja nisam. Pitanje je samo koliko ljudi je doživjelo ovako nešto na granici. Bilo kojoj granici. Tu brojku ćemo teško saznati jer, kao što vidite, ne bilježi se broj "pregleda". Izuju vas, skinu, gurnu ruku u svaki kutak odjeće i auta, kažu da pokupite svoje stvari i puste dalje. A oni malo kulturniji vam požele sretan put i ugodan odmor.