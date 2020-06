Skandal na granici: Novinara Večernjeg lista policija skinula do gola zbog filtera za cigarete

Imate li nešto za prijaviti?

Ne.

Ako vam nešto pronađemo, to vam je kazna od 5000 do 15.000 kuna ili 60 dana zatvora, rekla je hrvatska policajka na graničnom prijelazu Klek nakon što su naš stari Punto izvukli van iz kolone nakon pregleda putovnica u subotu negdje oko 17.30 sati. To vam je onaj granični prijelaz na koji naletite kada idete iz Splita prema Dubrovniku, prije Neuma. Priključio joj se još jedan mladi policajac. Hrvatski policajac. Počeli su s pretresom auta. Zašto? Ni sada nemam pojma jer nam nikada nisu rekli razlog.

Sve su detaljno pregledali, od krpe za brisanje stakla, do dezinficijensa za ruke koji držimo unutra. Policajka je odvela suprugu s ruksacima u obližnju prostoriju dok sam ja još promatrao policajca kako pretražuje svaki pedalj auta. I to je ok. Ljudi rade svoj posao. Možda smo iz nekog njima znanog razloga sumnjivi. Nemam ništa protiv pretresa auta. Iako su oni organi reda koji moraju brinuti za našu sigurnost u ovim teškim vremenima.

Supruga i policajka ubrzo su izašle van, a onda je policajac rekao meni da uzmem svoj ruksak i da pođem za njim. Naravno poslušao sam ga. Nemam ništa za skrivati.

Ušli smo u malu prostorijicu, metar i pol s metar i pol. Policajac ni dalje nije imao niti masku niti rukavice unatoč preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite u suzbijanju koronavirusa. Počinje mi kroz glavu prolaziti da ovaj organ reda ipak ne brine o našoj sigurnosti u ovim teškim vremenima.

Policajac počinje vaditi sve iz mog ruksaka. Ja i dalje nemam pojma zašto, koji je razlog ovome jer on, iako treba, ne govori ništa o tome. Čovjek izvadi vrećicu s ribolovnim priborom, izvadi prijenosni hard disk, izvadi nekakve kaugume koje u ruksaku stoje pitaj Boga koliko dugo. I – naleti na filtere i rizle.

Pita me onako u stilu sad te imam: Jeste li ikada pušili lake droge?

Ne, ispalim kao iz topa, a kroz glavu mi prolazi "što tebe briga što sam radio prije 20 godina kada si se tek rodio, što sam radio prije 5 godina ili što sam radio prije tjedan dana..."

"Rizle i filtere nose samo osobe koje konzumiraju lake droge", znalački zaključi policajac. Uzalud sam objašnjavao da je to za moj duhan. Da, znam, loša navika, ali da je protuzakonita nisam nikada čuo.

Još detaljnije se mladić baca na pregledavanje ruksaka...

Kopa, rovari, traži. Nema ničeg ilegalnog. Ni te jadne rizle i filteri nisu inače ilegalni.

"Skinite tenisice."

Nema problema, kažem mu i izuvam se. Uzme ih on u ruke i svaku pažljivo pregleda, okreće, miriši. Sretno s time.

Pogleda opet mene i kaže: Skinite hlače.

Kažem ja i na to: Ma nema problema, evo hlača.

Ostajem tako u gaćama, donjem rublju dok on prepipava moju odjeću, zavlačeći te ruke bez rukavica u svaki džep. Opet miriši, gura nos po svugdje. Sretno mladiću.

Ostavlja hlače na stol i kaže skinite se.

E, tu me je potpuno zatekao. Gledamo se, a ja ga pitam: Molim? Želite da skinem gaće?

On odgovara bez imalo zastajkivanja: Da, moram pregledati da nešto ne skrivate jer imate puno filtera i rizli...

Filtera i rizli?!?

Ok, nisam oduševljen, ali želim da se sada ova agonija što prije završi i da konačno počne moj odmor.

Skidam ja gaće pred policajcem. Spustim ih do malo iznad koljena. En face. Čovjek gleda i kaže: "Malo više ih spustite".

Ma nema problema. Okrenem mu leđa, uhvatim gaće i spustim ih do gležnjeva. Pritom sam mu pokazao svoju lijepu, tetoviranu guzicu. Evo gledaj. Nadam se da si sada zadovoljan. Jesi vidio sve što te zanimalo? Jesi mi dovoljno ušao u intimu ili ćeš pozvati kolege i moju suprugu pa da vam pokažemo što i kako točno radimo u privatnosti naše sobe.

Ne, nije to tražio. Rekao je da se obučem i pokupim svoje stvari. Valjda me dovoljno ponizio. Izašli smo van, vratio nam je dokumente i pustio nas dalje prema Neumu i Dubrovniku. Samo onako usput, na graničnom prijelazu Zaton Doli, to je onaj kada izlazite iz Neuma i krećete konačno prema Dubrovniku, naš granični policajac nas je pitao: "Imate što za prijavit?". Kada je čuo onako odrješito "Ne", podigao je glavu i rekao: "A ovi na Kleku su vas već pregledali..."

Tu sam došao do zaključka da je riječ o nekoj policijskoj akciji ili nečemu. Možda stvarno ne vole stare automobile koji dolaze iz Zagreba. Ali o tome malo kasnije.

E sada, ovdje je nekoliko stvari u postupku mladih policajaca u najmanju ruku upitno. Prvo nisu rekli za što obavljaju pretres, a to su dužni. Drugo, što sam već spomenuo, nisu nosili zaštitnu opremu. Treće, skinuli su građanina do gola. Bez naloga. S objašnjenjem da kod sebe ima filtere i rizle koje je legalno posjedovati i koristiti. I za koje nisu mogli ni znati dok nisu u sobici počeli ruksak analizirati.

U Policija i građani, priručniku za građane kojem su potpisnici Žarko Puhovski i doc.dr.sc. Irena Cajner Mraović stoji da "ulaženje u unutarnju strukturu osobe, njezine odjeće, pripada području pretraživanja i tjelesnog pregleda, za što je potreban nalog".

Policajac tu riječ nije ni spomenuo niti je pokazao ikakav papir. Nije se ni predstavio.

No, u kompliciranom policijskom-pravnom rječniku treba razlikovati neke pojmove. Pregled nije isto što i pretraga.

U radu Izvidna mjera pregleda osoba i stvari – Razgraničenje u odnosu na pretragu i neki problemi u teoriji i praksis osvrtom na praksu Vrhovnog suda Republike Hrvatske autora Ileane Vinje i dr. sc. Ive Josipovića detaljno je prikazana razlika u pojmovima i prava istražnih tijela i policije.

Kažu "I pregled i pretraga zadiru u temeljna ljudska prava i slobode. Primarno, riječ je o pravu na zaštitu osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti te pravu na slobodu i osobnost."

Pod stavkom 2.1.2. Cilj pregleda i pretrage autori navode iduće:

"Pretraga može imati za cilj:

1. pronalaženje predmeta ili tragova od važnosti za kazneni postupak, pribavljanje određenih podataka, odnosno pronalaženje određenih osoba (počinitelj, sudionik kaznenog djela) te

2. preventivna pretraga namijenjena sprječavanju otpora, destrukcije dokaza, te pružanju pomoći ili otklanjanju ozbiljne opasnosti po život i zdravlje ljudi, te imovinu većeg opsega.

Dakako, ima pretraga u kojima se navedeni ciljevi kombiniraju.

ZKP ne navodi posebne ciljeve pregleda, no oni se mogu derivirati iz općih ciljeva koje ZKP predviđa u članku 177. stavak 1. za izvide:

1. pronalaženje počinitelja kaznenog djela i osiguranje da ne pobjegne,

2. otkrivanje i osiguravanje tragova kaznenog djela i predmeta, te

3. prikupljanje obavijesti za uspješno vođenje postupka."

Niti sam ikada sudjelovao u kaznenom postupku, niti imam nekakve posebne informacije koje bi mogle nekome koristiti, niti sam bjegunac, niti sam pružao otpor, a bome nisam ni opasnost za ljude i imovinu. Za razliku od onog policajca koji me je pretresao bez zaštitne opreme.

Da pokušam barem malo raspetljati ovaj opaki gordijski čvor nazvao sam glasnogovornicu dubrovačko-neretvanske policije, Davorku Bečić. Pitao sam je li bilo kakve koordinirane akcije pretresa na spomenutim graničnim prijelazima. Odgovorila je da nije. Znači nema akcije, iako nas na jednoj granici uspješno pretresaju, a na drugoj imaju najbolju želju da isto naprave, ali eto, netko je bio brži od njih. Kada sam joj objasnio što se događalo i zatražio objašnjenje, gospođa je tražila pismeno očitovanje s moje strane. Podnio sam prijavu protiv policajaca te upit za medije. Jer je nejasno po čijem nalogu su tako nešto radili, koliko često i koga točno tako pregledavaju granični policajci. Zadiru li tako u privatnost i dostojanstvo svake osobe čije im lice nije dovoljno simpatično? Odgovor do pisanja ovog teksta nismo dobili.