Plenković o poslovima za 8000 eura: 'Nemam što dodati, mislim da je sve pojašnjeno'

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković rekao je kako vjeruje u pobjedu Kolinde Grabar-Kitarović na predsjedničkim izborima. Dodao je i da su svi u HDZ-u posvećeni tome. Premijer Andrej Plenković kazao je novinarima, na pitanje hoće li biti sankcija za one koji su protiv Grabar-Kitarović, da su svi u HDZ-u za njihovu kandidatkinju.

- Bi li vam bilo lakše raditi za 8000 eura putem interneta - pitao je novinar N1 televizije Plenkovića misleći na izjavu Grabar-Kitarović o radu za 8000 eura putem interneta, nakon čega je premijer kazao: - Budemo imali presicu kasnije.

Plenković je poslije komentirao tu izjavu.

- Nemam što dodati, mislim da je sve pojašnjeno - rekao je

Novinari su ga pitali i za komentar podataka o donacijama i troškovima u kampanji.

- Čini mi se da je sve kako treba biti - rekao je Plenković, koji je sam Kolindi Grabar-Kitarović donirao 10.000 kuna.

- HDZ na svim mogućim razinama svim tijeliama podržava, sudjeluje u kampanji... Odluka o tome koliko će i kada neki od članova pridonijeti je individualna odluka koja nije ni na koji način orkestrirana nekim stranačkim dogovorom - rekao je Plenković.

Na pitanje smeta li mu što se mora ispričavati za izjave predsjednice rekao je da bi se više zabrinuo za ono što se nudi na tržištu kao alternativa, kao konkurenti.

Na pitanje o izjavi ministra državne imovine Marija Banožića da oni koji budu protiv Kolinde Grabar-Kitarović za njega nisu članovi HDZ-a rekao je da nema potrebe pojašnjavati izjave ministara.

- HDZ, sva tijela, svi članovi podržavaju Kolindu Grabar-Kitarović - rekao je Plenković, a na pitanje hoće li oni koji je ne podrže biti sankcionirani odgovorio je:

- Koliko znam, još uvijek je glasanje tajno u Hrvatskoj.

Predsjednica je ostvarila izvanredne rezultate na međunarodnom predstavljanju Hrvatske, razgovarala s hrvatskom dijasporom te ostvarila mnoge kontakte koji bi mogli ostvariti takvu vrstu suradnje, odgovorio je i Jandroković na pitanje kako komentira predsjedničinu izjavu o 8000 eura.

Podsjetimo aktualna predsjednica i kandidatkinja HDZ-a u utrci za Pantovčak Kolinda Grabar-Kitarović ustvrdila je kako će 'otvoriti nova radna mjesta', iako neki tvrde da se to ne može. - Tvrdim da se to može, jer već imam dogovore s nekim državama, da nam Hrvati odu na obuku negdje drugdje i da se vrate u Hrvatsku, da rade preko interneta u nekoj drugoj državi, a u Hrvatskoj zarađuju osam tisuća eura. Zamislite što to znači za naše mlade - kazala je.

Zoran Milanović se danas također osvrnuo na jučerašnju izjavu aktualne predsjednice kako je s drugim državama dogovorila da hrvatski građani preko interneta iz Hrvatske zarađuju 8000 eura. - Ja sad mogu biti sarkastičan, bojim se da me ne optuže za seksizam, ali slika govori više od riječi, ono što smo vidjeli govori za sebe – prokomentirao je Milanović.