Novinar BBC-ja Putinu postavio teško pitanje. Ruski čelnik mu spomenuo Jugoslaviju i Beograd: 'Čim je on digao glas...'

Ruski predsjednik Vladimir Putin je tijekom svog maratonskog godišnjeg obraćanja, koje je trajalo čak četiri i pol sata, odgovorio na brojna pitanja, uključujući jedno novinara BBC-ja, Stevea Rosenberga. Rosenberg ga je na ruskom jeziku pitao smatra li da je u svojih 25 godina na vlasti uspio sačuvati Rusiju, s obzirom na izazove poput gubitaka u Ukrajini, sankcija i inflacije.

Putin je odgovorio kako ne samo da je brinuo o Rusiji, već ju je, prema njegovim riječima, "spasio od propasti" i povratio njezin suverenitet. "Sve što se Rusiji dogodilo prije i poslije, išli smo prema potpunom gubitku našeg suvereniteta. A bez suvereniteta, Rusija ne može postojati kao neovisna zemlja", kazao je Putin.

I asked Vladimir Putin: “25 years ago Yeltsin handed you power & told you 'Take care of Russia.’ Do you think you have? In light of significant losses in Ukraine, Ukrainian troops in Kursk region, sanctions, inflation…” Here’s his reply. Producer @LizaShuvalova @BenTavener pic.twitter.com/60G9ncVZiy