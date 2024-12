Putin u obraćanju naciji: 'Trebali smo ranije napasti Ukrajinu'

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Rusija trebala ranije pokrenuti sveobuhvatnu invaziju na Ukrajinu i biti bolje pripremljena za rat, prenosi BBC. Na godišnjoj konferenciji za novinare u četvrtak, Putin je rekao da je, gledajući unatrag, trebala postojati "sustavna priprema" za invaziju 2022. godine, koju naziva "specijalnom vojnom operacijom."

Rusija je 2014. godine zauzela Krim od Ukrajine, a proruske snage započele su sukob na istoku Ukrajine, no tek osam godina kasnije Putin je pokušao zauzeti Kijev. Tijekom svog četverosatnog nastupa, Putin je također govorio o svrgnutom vođi Sirije, agresivnijoj nuklearnoj doktrini Rusije te domaćim pitanjima.

Pod nazivom "Rezultati godine s Vladimirom Putinom", događaj je uživo emitiran na glavnim državnim televizijskim kanalima u četvrtak. Putin se pojavio ispred velikog plavog ekrana na kojem je bila karta Ruske Federacije, uključujući pripojene dijelove Ukrajine.

Odgovarao je na pitanja građana, stranih novinara i umirovljenika – no događaj je bio pomno režiran i strogo kontroliran. Na pitanje dopisnika BBC-a iz Moskve, Stevea Rosenberga, na kraju konferencije o tome smatra li da je država u boljem stanju nego što ju je ostavio njegov prethodnik Boris Jeljcin prije 25 godina, Putin je rekao da je Rusija povratila svoj "suverenitet". "S obzirom na sve što se događalo s Rusijom prije toga, kretali smo se prema potpunom, totalnom gubitku suvereniteta," rekao je.

Upitan o padu Assadovog režima u Siriji, Putin je inzistirao da to nije poraz za Kremlj – koji je godinama vojno podržavao predsjednika Bashara al-Assada – no priznao je da je situacija "komplicirana." Rekao je da još nije razgovarao sa svrgnutim sirijskim liderom, koji je pobjegao u Moskvu dok su pobunjeničke snage zatvarale obruč oko Damaska početkom ovog mjeseca, ali da to planira uskoro učiniti. Dodao je da Rusija pregovara s novim vlastima Sirije o zadržavanju dviju strateški važnih vojnih baza na obali Sredozemnog mora te da će Moskva razmotriti njihovo korištenje u humanitarne svrhe.

O američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, Putin je rekao da dvojac nije razgovarao četiri godine, ali da je spreman sastati se s njim "ako on to želi". Na sugestiju da se nalazi u slabijoj poziciji u odnosu na Trumpa, koji će preuzeti dužnost u siječnju, Putin je citirao američkog pisca Marka Twaina: "Glasine o mojoj smrti su uvelike pretjerane," što je izazvalo smijeh u konferencijskoj dvorani.

Govoreći o Kini, Putin je rekao da su odnosi Rusije s istočnim susjedom dosegnuli povijesno najvišu razinu te da dvije zemlje koordiniraju svoje akcije na svjetskoj sceni. "U posljednjem desetljeću, razina i kvaliteta naših odnosa dosegnuli su točku kakva nije postojala kroz čitavu našu povijest," rekao je.

Značajan dio konferencije bio je posvećen ratu u Ukrajini, pri čemu je Putin rekao da je "otvoren za kompromise" kako bi se rat okončao – iako nije bilo jasno što bi ti kompromisi mogli podrazumijevati. Ruske snage svakodnevno ostvaruju napredak na bojišnici, rekao je, opisujući svoje vojnike kao "heroje."

U jednom trenutku, pokazao je zastavu s potpisima, za koju je rekao da su mu je dali ruski marinci koji se "bore za domovinu" u regiji Kursk, te pozvao dvojicu promatrača da je drže iza njega za kamere. Također je istaknuo ruske građevinske projekte na područjima koja su zauzeta od Ukrajine, tvrdeći da se standard cesta u ukrajinskoj regiji Luhansk znatno poboljšao otkad su ih 2014. zauzele snage koje podržava Rusija.

Na pitanje člana publike je li Zapad "primio poruku" o promjeni ruske nuklearne doktrine, koju je Putin proveo u studenom, rekao je: "Morat ćete to njih pitati". Nova nuklearna doktrina omogućuje Rusiji provođenje nuklearnog udara na bilo koju zemlju, ako je podržava nuklearna sila. To znači da bi ukrajinski veliki napad na Rusiju s konvencionalnim projektilima, dronovima ili zrakoplovima mogao zadovoljiti kriterije za nuklearni odgovor, kao i napad na Bjelorusiju ili bilo kakva kritična prijetnja ruskom suverenitetu.

Putin je također istaknuo mogućnosti novog ruskog balističkog projektila srednjeg dometa, Orešnik, koji je korišten u napadu na Ukrajinu u studenom. Kako bi testirao njegovu snagu, sugerirao je da Rusija ispaljuje Orešnik prema Ukrajini, a ukrajinska protuzračna obrana – koristeći američke sustave – pokušava ga oboriti. Što se tiče imena "Orešnik"? "Iskreno," rekao je Putin uz osmijeh, "Nemam pojma. Nemam pojma."

Dominantna tema tijekom cijelog događaja bila je "ruski suverenitet", pri čemu je Putin tvrdio da je smanjena ovisnost o međunarodnim partnerima – dijelom kao rezultat zapadnih sankcija – jedno od ključnih postignuća njegove invazije na Ukrajinu. Rekao je da je gospodarstvo "stabilno," istaknuvši viši rast od zemalja poput Njemačke, ali je priznao da inflacija od 9,1% predstavlja "alarm". Zapravo, gospodarstvo je pregrijano i uvelike ovisi o vojnoj proizvodnji – ponekad nazvanoj "vojno-industrijski kompleks."

Tijekom svog obraćanja, Putin je odgovarao i na pitanja o domaćim pitanjima – od telefonskih prevara do problema mladih u dobivanju hipotekarnih kredita.

