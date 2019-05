Novi zaplet oko Pelješkog mosta: Grci podnijeli upravnu tužbu

Grčki Avax podnio je tužbu Visokom upravnom sudu (VUS) RH protiv rješenja Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave kojim je poništena odluka Hrvatskih cesta da pristupne ceste Pelješkom mostu, odnosno dionicu Duboka-Sparagovići gradi ta tvrtka.

Na VUS-u su nam potvrdili da su 16. svibnja zaprimili tužbu Avaxa, koji se donedavno zvao J&P Avax. Pojasnili su nam i to da se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi odluka u upravnom sporu mora donijeti 30 dana od dana podnošenja uredne tužbe, osim u slučaju postojanja izvanredno opravdanih okolnosti.

Kartelski sporazumi

To znači da bi odluka trebala biti donesena najkasnije do 16. lipnja. S ovom Avaxovom tužbom nadmetanje za gradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu dobilo je novi zaplet. Ponude na tom nadmetanju otvorene su još lani u lipnju, no Hrvatske ceste su odluku o odabiru donijele tek krajem veljače ove godine. Na odluku da Avax dobije taj posao, čija je procijenjena vrijednost 482 milijuna kuna, žalili su se austrijski Strabag i grčki Aktor. No grčka žalba je odbijena.

Strabag je pak u svojoj žalbi naveo da su Hrvatske ceste trebale isključiti Avax zbog profesionalnog propusta odnosno sudjelovanja te tvrtke u kartelskom sporazumu u Grčkoj između 2005. i 2012. Iz HC-a su, među ostalim, na te navode odgovorili da nisu utvrdili profesionalni propust Avaxa jer nisu imali dokaza za to, a da je i utvrđen taj propust to ne bi imalo utjecaja jer je grčka tvrtka provela mjere samokorigiranja pa je, među ostalim, platila kaznu za kartelski sporazum. Usto, ustvrdili su i da je u tom slučaju nastupila zastara jer je odluka grčkog Povjerenstva za zaštitu tržišnog natjecanja donesena 10. ožujka 2017., a zastara nastupa nakon dvije godine.

U Grčkoj nisu isključeni

J&P Avax u svom je očitovanju naveo da je za kartelski sporazum dobio kaznu od 18,3 milijuna eura i da se posljednji slučaj kršenja tržišnog natjecanja dogodio 2012. te da je, s obzirom na to da je otad prošlo sedam godina, isteklo razdoblje za njegovo isključenje. Naveli su i da u Grčkoj nisu isključeni iz javnih nadmetanja. DKOM je pak naložio HC-u da ponovno razmotri sve pristigle ponude na tom nadmetanju te da u slučaju Avaxa ispita postojanje osnove za isključenje.

Očekuje se da će HC prije donošenja nove odluke pričekati odluku VUS-a o Avaxovoj tužbi. Avax je za gradnju dionice Duboka-Sparagovići ponudio 464,9 milijuna kuna, a Strabag 478,3 milijuna kuna. Ponuda Integral inženjeringa iz BiH iznosila je 321,2 milijuna kuna, a GP-a Krka i Euro-asfalta 444,3 milijuna kuna. Aktor je tražio za taj posao 464,6 milijuna kuna, a Colas 521,9 milijuna kuna. Ponuda China Road and Bridge Corporationa iznosila je 647,8 milijuna kuna.