Fotografkinja iz Karlovca opisala kako ju je prevario šarmantni mladić

Novi slučaj prevare dogodio se u Karlovcu nakon što je mladić od 20-ak godina uspio iznuditi od lokalne fotografkinje 600 kuna tako što joj je prodao lažnu priču da je u nevolji, prenosi Kaportal.

Kako priča gospođa lopov ju je posjetio na njezinom radnom mjestu u fotostudiju gdje ju je molio da mu posudi telefon da nazove prijatelja jer je u nevolji. Njegova priča bila je da mu je automobil zaključan, a u njemu su mu važne stvari poput novčanika i telefona.

– Dala sam mu mobitel, on je nekoga nazvao i kao razgovarao, a iz tog razgovora sam čula da mu je navodni prijatelj rekao da ne može sad doći u Karlovac i da proba uzeti taksi kako bi došao do nekog mjesta pored Zagreba. Zvao je i Cameo i pitao koliko bi ga to koštalo - rekla je Karlovčanka.

Molio ju je da mu izađe u susret i posudi novac za taksi. Rekao je kako će joj u što kraćem roku vratiti.

– Ni u zadnjoj primisli nije mi došlo da se možda radi o prijevari. Dečko je izgledao fin, zgodan i pristojan, izuzetno uvjerljiv kad mi se obratio kao i u navodnim telefonskim razgovorima. Prije odlaska rekao je da se zove Tomislav, a zapisala sam i njegovo navodno prezime, adresu i i broj mobitela. Naravno, nije se vratio i ostala sam bez novca. Nije mi taj novac toliki problem, nego je grozno kako se čovjek osjeća prevarenim, a naravno želim da se o tome piše jer tko zna koliko je ljudi još na ovaj način prevario - govori prevarena gospođa.

Kad je shvatila da je prevarena počela je zvati brojeve iz mobitela koje je on zvao. Uputila je prijetnju na broj za koji joj je on rekao da je njegov, no ubrzo ju je nazvala uznemirena gospođa iz Šibenika rekavši da je u strahu zbog prijetnje. Zvala je i taksi službu, no oni razgovor nisu snimali.

Ovaj slučaj dosta nalikuje na zagrebačke slučajeve tzv. šarmantnog prevaranta koji je na vrlo sličan način "operirao" po Zagrebu i iznuđivao novac od gospođa koje su "padale" na njegovu karizmu.

– Uvijek bih nekome u nevolji pomogla i to bez previše razmišljanja. Nažalost, ima oni koji to iskorištavaju na ovaj način, pa ne znam kako bih sljedeći put postupila a možda će tome pomoć baš zaista biti potrebna - rekla je razočarana gospođa za kraj.