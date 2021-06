Plenković o nagradama: A što ćemo s ovih milijun i pol koji su se cijepili, dat ćemo im naknadno novac?

Premijer Andrej Plenković s potpredsjednikom Vlade Tomom Medvedom prisustvovao je uklanjanju ruševina u centru Petrinje, u Ulici Vladimira Nazora. Održao je i sastanak sa Stožerom u vojarni u Petrinji.

"Šest je mjeseci od razornog potresa koji je pogodio Banovinu i koji je imao razorne posljedice, nanio je materijalne štete i promijenio kontekst življenja na ovom prostoru. Održali smo sastanak sa Stožerom i izvijestili su me o dosadašnjim aktivnostima", kazao je.

U izjavi nakon sjednice istaknuo je mjere koje je Vlada donijela kako bi se olakšao život na potresom pogođenom području, a odnose se na oslobađanje plaćanja cestarine za autocestu, besplatan željeznički prijevoz, otpis računa za električnu energiju i HTV pretplatu.

"Istodobno je radna skupina ministara napravila radni nacrt dokumenta za demografsku i gospodarsku revitalizaciju ovoga kraka. Te su zadaće sada pred nama, poslije lokalnih izbora i konstituiranja nove vlasti. Ova županija doživjela je nekoliko negativnih tranzicija, propast industrije, a i posljedice agresije u Domovinskom ratu bile su strašne na ovom području. Sad još i potres te općenito negativni demografski trendovi. Jako je prisutan problem depopulacije i zato radimo cjelokupan plan koji će olakšati život na ovom području. Razmatrat ćemo ga na razini Vlade i saborskih zastupnika koji su uključeni u taj proces", kazao je premijer.

"Ovdje su u ljetnim mjesecima, u doba velikih vrućina, osigurane mobilne kućice, 930 klima-uređaja raspoređeno je u te kontejnere. Rekapitulirali smo aktivnosti za prehranu, podijeljeno je 867.100 toplih obroka. Do sada su uklonjena 154 objekta. Brojne kuće obnovljene su i očekujemo ubrzanu dinamiku u tjednima koji su pred nama", kazao je premijer i podsjetio na aktivnosti Vlade u vezi s pomoći stanovništvu pogođenom potresom.

Na pitanje kada će se krenuti u obnovu onih objekata s crvenom naljepnicom, rekao je da se cijeli proces dinamizira. "U procesu smo obnove oštećenih zgrada. Naš je cilj da sve ono što je lakše riješiti riješimo što je prije moguće, da sve budu u funkcionalnosti do sezone grijanja. Ima tu problema kod imovinsko-pravnih odnosa, sve mora biti čisto i na tome se radi", kazao je.

Premijer je rekao da će sve ovo trajati jako dugo. "Nije realno da sve bude izgrađeno preko noći", kazao je. "To je proces koji se u svakoj fazi mora napraviti dobro", dodao je.

"Ne možemo dati obećanje i reći kada će moći izići iz kontejnera, ne možemo takva obećanja davati, naš je cilj da to bude što brže, no ne znamo koliko će to trajati", dodao je.

Ministar Tomislav Medved, koji je na čelu Stožera u Petrinji, istaknuo je kako su do sada u Sisačko-moslavačkoj županiji uklonjena 154 objekta koja su prijetila sigurnosti. Intenzivno se nastavlja nekonstrukcijska obnova, gdje je cilj da se prije sezone grijanja obave svi mogući popravci kako bi se riješili ti problemi. No, veće konstrukcijske zahvate priječe i problemi oko neriješenih imovinsko-pravnih odnosa koji su na ovom području zatečeni.

Kritika oporbe zbog sporosti obnove – interpelacija

"Ja nisam vidio interpelaciju. Kada netko tako snažno izgubi na lokalnim izborima, onda mora pokazati da nešto radi", kazao je Plenković. "Vi znate da su oni nakon izbora jedan po jedan odbijali doći na razgovor. Nisam ih zvao u gužvu, u podrum, zvao sam ih u Vladu. Zovete ih, oni odbiju, što ćete, neće – neće", dodao je premijer.

Cijepljenje i moguće nagrade

"Dakle, trebali bismo platiti cijepljenje – potkupljivati ljude da se cijepe? Što ćemo s ovih 44 posto koji su se cijepili, što ćemo s ovih milijun i pol, dat ćemo im naknadno novac? Ne znam, ja nisam za to", kazao je premijer na pitanje o mogućim nagradama za cijepljenje.

"Očito jedan dio ljudi misli da COVID nije tako važan pa se neće cijepiti. Mi s jučerašnjim danom imamo 670.000 doza cjepiva. Samo da to iskoristimo, riješili bismo sve probleme i zatvorili bazen gdje se virus širi", dodao je.

Novinari su premijera pitali o okupljanju, primjerice na glavnom zagrebačkom trgu tijekom gledanja utakmice.

"Zar mislite da smo trebali zabraniti gledanje nogometa. Gledajte, svatko tko je odgovoran dat će doprinos, a onaj tko neće – neće. Mi smo pribjegavali izrazito blagim mjerama. Naši sugrađani su odgovorni, ne žele državu koja će se zaduživati, na tome radimo. Nisam za to da idemo restriktivnim mjerama prema građanima. I da ponovno bude takva situacija, ne bismo to napravili", kazao je.

Premijer je utakmicu između Hrvatske i Španjolske gledao sa sinom. Čestitao je našim igračima na sjajnoj igri.

"Gledao sam kao i svi. Gledajte, vrlo neobična utakmica. Imali smo sjajnih 30-ak minuta. Vratili smo se. To je sport. Čestitam igračima, izborniku, cijelom stručnom timu. Ovaj put su prošli Španjolci. Vjerujem da će oni biti jako dobri na idućem prvenstvu", kazao je premijer. Vidjeli smo i da imamo alternativne igrače na mjestima gdje smo mislili da ih nemamo", kazao je.