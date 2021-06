Novi način borbe – od ponedjeljka u sela stižu mobilni timovi za cijepljenje

– Nemojmo dopustiti da zemlje koje su bile manje uspješne od nas u borbi protiv COVID-19 danas budu uspješnije jer se više njihovih sugrađana cijepi. Mi na ovaj način ne štitimo samo zdravlje i živote nego i naše gospodarstvo, radno mjesto, svoja primanja, slobodu i pravo na normalan život – rekao je premijer Andrej Plenković danas na sjednici Vlade naglasivši da se nastavlja pozitivan trend. No, ritam se cijepljenja usporio. Pada interes gađana za cijepljenjem.

– Još jednom apeliram na sve koji se još nisu cijepili da to učine i da ne oklijevaju. To je jedini način da se potpuno vratimo u normalan život i ukinemo preostale mjere jer je već prva doza cjepiva bitna da učinkovito štiti od ozbiljnih oblika obolijevanja – istaknuo je Plenković govoreći o važnosti plana da se do kraja lipnja cijepi najmanje 50 posto građana.

Time bi se mogle ublažiti preostale mjere, a i ne bi se riskiralo s turističkom sezonom.

– To si ne smijemo dopustiti, nemamo taj luksuz. Cijeli je svijet pogodila pandemija, ali Hrvatsku su pogodila i dva potresa – to nas je koštalo koliko i četiri pandemije. To su specifične okolnosti i zato je bitno da se gospodarstvo vrati na putanje kontinuiranog rasta i oporavka – poručio je Plenković i dodao da je to ispit zrelosti cijelog društva.

Pozvao je i mlade da budu primjer drugima, da vjeruju u znanost i cijepe se. Podsjetio je da na 45 potvrđenih slučajeva jedna osoba umire u roku od dva tjedna. Prema sedmodnevnoj incidenciji Hrvatska je na razini otprije deset mjeseci. Dosad se cijepilo 40,8 posto odraslih osoba najmanje jednom dozom.

Potrošeno je nešto manje od dva milijuna doza. Neke županije uvode nove načine cijepljenja pa će se u Virovitičko-podravskoj županiji u ponedjeljak pokrenuti tzv. COVID autobusi, koje u planu imaju i još neke županije. Takvi će mobilni timovi za cijepljenje, prema dogovorenom rasporedu, obilaziti sela. Prema riječima ministra Vilija Beroša, cilj je da se stanovnicima manjih naselja, udaljenima od zdravstvenih ustanova, iziđe ususret i dođe do kućnog praga.

– Epidemiološka nam je slika sve bolja, ali to nas ne smije zaslijepiti. COVID-19 naglašava koliko smo svi međusobno ovisni u uspješnoj borbi protiv virusa, koliko je važno da svi zajedno radimo na što bržem oporavku. Cjepivo je jedini put prema stjecanju imuniteta i kolektivne sigurnosti svih građana – istaknuo je ministar Beroš.

Pada i broj zaraženih na bolničkom liječenju, pa bolnice postupno smanjuju kapacitete za zbrinjavanje COVID pacijenata i prilagođavaju se uobičajenim aktivnostima i radu. Potpredsjednik Vlade Davor Božinović rekao je da Stožer priprema odluku o modalitetu produljenja mjera do 1. srpnja. To je i datum kad se očekuje stupanje na snagu i uredbe o digitalnoj potvrdi na razini EU.

Više od 110.000 građana preuzelo je potvrde u prvih devet dana. Provjera se provodi na graničnim prijelazima bez poteškoća i zastoja. Dosad je uspješno validirano oko 10.000 EU potvrda izdanih građanima Poljske, Češke, Grčke, Danske...

