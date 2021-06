Još jedna županija najavila cijepljenje bez najave. Građani i iz drugih krajeva su zainteresirani

Stožer civilne zaštite Osječko-baranjske županije i županijski Nastavni zavod za javno zdravstvo uputili su javni poziv za cijepljenje protiv koronavirusa svim zainteresiranim stanovnicima županije. Epidemiološke službe raspolažu s dovoljnim količinama cjepiva, pa će medicinski timovi u subotu i nedjelju, 12. i 13. lipnja, od 8 do 19 sati na sedam punktova provoditi cijepljenje, rekao je načelnik Stožera Mato Lukić na konferenciji za novinare. Punktovi su dvorane Gradski vrt i Zrinjevac u Osijeku, Hrvatski dom Kralja Zvonimira u Čepinu, dvorana OŠ Dore Pejačević u Našicama, Gradska dvorana u Đakovu, Nastavno-sportska dvorana u Belom Manastiru i Sportska dvorana u Valpovu.

"Na tim lokacijama cijepljenje će obavljati po dva tima, a građani mogu doći u bilo koje vrijeme od 8 do 19 sati, osim između 13 i 14 sati kada se obavlja dezinficiranje prostora, te se javiti na punkt i izraziti želju za cijepljenjem“, rekao je Lukić.

Ravnateljica županijskog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Nataša Turić rekla je kako je od 27. prosinca 2020. i početka cijepljenja u županiju stiglo 156.264 doza cjepiva, a cijepljenje se provodi svakog tjedna na posebno organiziranim punktovima i putem mobilnih timova. Navela je da je od 1. svibnja počelo cijepljenje opće populacije te je tjedno cijepljeno između 12.500 i 13.000 osoba, pa je do sada na području županije jednom dozom cijepljeno 40,2 posto odrasle populacije.

"Od 12. i 13. lipnja, počinjemo s organiziram cijepljenjem bez posebnog naručivanja, a koristit ćemo cjepivo Pfizer. Svi koji dolaze trebaju ponijeti zdravstvenu iskaznicu. Cijepit ćemo samo osobe koje do sada nisu cijepljenje te molimo one koji jesu da ne dolaze po drugu dozu, oni trebaju ići na redovno zakazane termine", rekla je Turić.

Cijepljenje se organizira za odrasle osobe, no kako je cjepivo Pfizer odobreno i za djecu od 12 godina, ako ima zainteresiranih, oni trebaju doći u pratnji roditelja. Cijepljeni će ujedno dobiti termin za drugu dozu. Stožer je priopćio kako je u zadnja 24 sata obrađeno 218 uzoraka, od kojih je devet bilo pozitivno na koronavirus. Na bolničkom liječenju su 22 osobe, od kojih je troje na respiratoru, a preminulih nije bilo. Trenutačno je 457 osoba u samoizolaciji.

Cijepljenje bez naručivanja i u Zagrebačkoj županiji

Svi stanovnici Zagrebačke županije koji to žele, od sutra će moći dobiti svoje COVID cjepivo. U svih osam ispostava Doma zdravlja Zagrebačke županije od sutra će biti ustrojeni posebni timovi za cijepljenje koji će raditi u ambulantama posebnog dežurstva te će cijepiti sve zainteresirane stanovnike Zagrebačke županije protiv COVID-19. Tako će svi stanovnici koji se žele cijepiti, osim kod svojih liječnika obiteljske medicine, moći to napraviti i u ambulantama posebnog dežurstva uz prethodnu telefonsku najavu. Narudžbe se primaju na telefon od 8 do 12 sati

U Varaždinu se javljaju građani iz Zagreba i ostalih krajeva Hrvatske



Među prvima na cijepljenje bez naručivanja pozvao je Stožer civilne zaštite Varaždinske županije te su im se počeli javljati i građani iz ostalih krajeva. – S obzirom na veliki broj poziva građana iz Grada Zagreba i drugih županija, iz Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije navode da se cijepljenje organizira za građane iz Varaždinske županije s obzirom na to da su dobivene doze namijenjene upravo njima – kažu u Stožeru.