Novi debakl SDP-a u Slavoniji: Jedan kandidat nije uspio skupiti potpise. Drugi osuđen zbog alimentacije?

Najjača opozicijska stranka SDP pred lokalne se izbore susrela s potpunim kolapsom svojih stranačkih organizacija u Slavoniji.

U Vukovaru su ostali bez dijela članstva zbog prelazaka danas nezavisnom kandidatu za gradonačelnika Željku Sabi, a danas su doznali i neugodnu vijest kako neće imati ni kandidata za Osječko-baranjsku županiju. Kako doznajemo, Denis Ambruš kojega je stranka htjela poslati u tu „bitku“ nije predao dovoljan broj valjanih potpisa, a što znači da će morati biti „diskvalificiran“ iza daljnje izborne utrke.

Potvrdio nam je to i SDP-ov povjerenik za Osječko- baranjsku županiju Damir Tomić koji je prije neki dan na sjednici Glavnog odbora dobio zadatak da sastavi novu listu za županijsku skupštinu, a nakon što je na istoj sjednici predsjednik Osječko-baranjskog SDP-a Domagoj Hajduković podnio ostavku.

Denis Ambruš

Foto: SDP

"Točno je da nije skupljeno dovoljno potpisa. Nikoga ne krivim za to niti ću u ikoga upirati prstom. Ja sam dobio posao da pripremim listu, imao sam dva dana, to smo napravili, ali problem s potpisima nismo uspjeli riješit", kazao je povjerenik Tomić. Poručio je kako nije bilo suradnje između gradske i županijske organizacije, kako su se tenzije u toj županiji u SDP-u povećale nakon parlamentarnih izbora kada se u petoj izbornoj jedinici osvojilo svega tri mandata i kako se do danas situacija nije stabilizirala.

Međutim, iako Tomić ne želi tražiti krivca za ovaj veliki propust izvori iz vrha stranke kažu kako je sada puno jasnije zbog čega je Domagoj Hajduković podnio ostavku na mjesto šefa županijske organizacije.

"Jer je jasno da nije napravio ništa što je trebao i morao", kaže naš izvor.

Izvori pa bliski Hajdukoviću krivca pak vide upravo u novom vodstvu stranke i vodstvu osječkog SDP-a.

"Nevažećih je gotovo 900 potpisa. Dakle, mi ne govorimo o 50 ili 100 potpisa. To je ogromna brojka. Za sve gradove skupili su se potpisi, ali eto, jedino za županiju nisu. To je jako neobično, a i nešto što se nikada do sada nije dogodilo", kažu pak izvori bliski Hajdukoviću.

Ništa manje dramatično nije niti u susjednoj Brodsko-posavskoj županiji, točnije Slavonskom Brodu. Naime, više izvora iz brodsko-posavskog SDP-a kaže kako kandidat koji nosi SDP-ovu listu za gradsko vijeće Slavonskog Broda Stribor Valenta ima presudu iz 2014. godine jer punih 11 godina nije plaćao alimentaciju. Štoviše, došli smo i u posjed upravo te presude prema kojoj stoji da je Stribor Valenta osuđen uvjetno na pet mjeseci upravo jer nije plaćao alimentaciju.

Stribor Valenta

Foto: PIXSELL

Isti izvori iz SDP-a i kažu kako je ta sudska presuda od Valente zapravo javna tajna unutar te organizacije i nešto na što se upozoravao više puta i sam stranački vrh. Navodno se o njoj govorilo i na samoj sjednici Glavnog odbora.

"Unatoč tom podatku, o kojem se naveliko šuška u SDP-u Valenta je stavljan na prvo mjesto na listu. S druge strane izbacilo se Željka Sabu iz stranke zbog njegove sudske presude za političku korupciju bez imalo milosti", kaže naš izvor iz SDP-a.

Kako neslužbeno doznajemo iz vodstva SDP- a o slučaju Valenta se doista „šuškalo“ i ranije no nikada se taj podatak navodno nije išao do kraja ispitivati. On sam je, doznajemo, u četvrtak, dakle zadnji dan predaje liste za gradsko vijeće dostavio potvrdu o nekažnjavanju te kazao kako je presuda koja kruži među članstvom, a koju smo i mi dobili, falsifikat.

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin nam je pak kazao kako „oni u SDP–u imaju nultu stopu tolerancije na kriminal bilo koje vrste pa im je tako i neplaćanje alimentacije neprihvatljivo“.

"Ali je isto tako činjenica da je kandidat Stribor Valenta dostavio potvrdu iz kaznene evidencije o nekažnjavanju iz koje je vidljivo da nije osuđivan", kazao je Grbin.