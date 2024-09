Nove eksplozije elektroničkih uređaja u Libanonu: Poginulo najmanje devet osoba, bolnice su zatrpane

*zabilježeno više eksplozija elektroničkih uređaja u Libanonu

*prve informacije govore o tome da ima mrtvih

Nove eksplozije elektroničkih uređaja pogodile su Libanon i u srijedu, oko 16 sati po hrvatskom vremenu. Prve informacije ukazivale su kako je ovaj put došlo do identičnih eksplozija kao i u utorak, ali walie-talkie komunikacijskih uređaja, satova budilica, uređaja za očitavanje otisaka prstiju, itd. Zbog veličine uređaja eksplozije su bile veće te su dovele do niza požara u automobilima, stanovima, trgovinama. Libanonske bolnice opet su bile zatrpane ozlijeđenima, a ulice su bile u kaosu. Prve informacije govorile su o eksploziji 500 do 1000 uređaja u kojima je šest osoba poginulo, a mnogi su ozlijeđeni. Neke eksplozije dogodile su se za vrijeme pogreba žrtava eksplozija pagera od dan prije, a postaje izvjesno kako su se izraelske tajne službe infiltirale u dobavne sustave opreme Hezbollaha.

Tijek događaja:

18:05 - Najmanje devet osoba je poginulo, a više od 300 je ozlijeđeno u posljednjim eksplozijama, priopćilo je libanonsko ministarstvo zdravstva.

17:29 - VIDEO Eksplozije diljem Libanona

17:03 - Prema zadnjim informacijama, čini se da je ovaj put eksplodiralo mnogo vrsta elektroničkih uređaja. Uređaji za otiske prstiju, električne budilice...

16:50 - "Wokie-talkie je kupio Hezbollah prije otprilike pet mjeseci - otprilike u isto vrijeme kad su kupljeni i dojavljivači", citira Reuters lokalni Channel 12. Zapovjedništvo libanonske vojske poziva građane da izbjegavaju okupljanje u područjima zahvaćenim sigurnosnim incidentima kako bi osigurali da medicinski timovi mogu doći do mjesta nesmetanja", prenose libanonski mediji. Procjena je oko 500 eksplozija za sada, te su prema prvim naznakama jače od onih jučer. Prve informacije govore o tome da im mrtvih, međutim nije poznata točna brojka.

16:40 - Walkie- tokie koje koristi libanonska skupina Hezbolah eksplodirali su u srijedu kasno poslijepodne na jugu zemlje i u južnim predgrađima glavnog grada Bejruta, rekao je sigurnosni izvor i svjedok, nakon eksplozija tisuća pagera u utorak. Najmanje jedna od eksplozija koje su se čule u srijedu dogodila se u blizini sprovoda koji je organizirao Hezbolah za ubijene prethodnog dana kada su tisuće pejdžera, koje je ta skupina koristila, eksplodirale diljem zemlje. Pritom je poginulo 12 ljudi, a tisuće su ozlijeđene.

Napad preko pagera

Skupina je u srijedu priopćila da je napala izraelske topničke položaje raketama u prvom udaru na svog najvećeg neprijatelja otkako su eksplozije pageri ranile tisuće njezinih članova u Libanonu i povećale izglede za širi bliskoistočni rat. Izraelska obavještajna agencija Mosad, koja ima dugu povijest sofisticiranih operacija na stranom tlu, postavila je eksploziv u dojavljivače koje je uvezao Hezbolah nekoliko mjeseci prije detonacija u utorak, rekli su Reutersu visoki libanonski sigurnosni izvor i još jedan izvor.

Broj mrtvih popeo se na 12, uključujući dvoje djece, rekao je u srijedu libanonski ministar zdravstva Firas Abiad. U napadu od utorka ranjeno je gotovo 3000 ljudi, uključujući mnoge borce militantne skupine i iranskog izaslanika u Bejrutu. Tajvanski proizvođač pagera zanijekao je da je proizveo dojavljivače koji su eksplodirali u smionom napadu koji je povećao izglede za rat širokih razmjera između Hezbolaha koji podržava Iran i Izraela.Gold Apollo je rekao da je uređaje prema licenci izradila tvrtka BAC sa sjedištem u glavnom gradu Mađarske Budimpešti.