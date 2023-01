Nova visokoproteinska hrana u EU: Sve prednosti prehrane kukcima

Na policama trgovina diljem Hrvatske od jučer je dopušteno brašno od skakavaca, crva brašnara i kućnih zrikavaca, potvrdilo je Ministarstvo zdravstva, nakon što ih je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) odobrila kao prehrambeni proizvod i uvrstila ih u kategoriju "nove hrane" u EU. Uredbom je ograničena uporaba navedenih proizvoda na kruh, peciva s više žitarica, krekere i grisine, žitne pločice, suhe predsmjese za pečenje, kekse, suhe punjene i nepunjene proizvode na bazi tjestenine, umake, prerađene proizvode od krumpira i mesa, jela od mahunarki i povrća, pizze, proizvode na bazi tjestenine, sirutku u prahu, juhe i koncentrate juha ili juha u prahu, grickalice na bazi kukuruznog brašna, pića slična pivu, čokoladne slatkiše, orašaste plodove i sjemenke uljarica, grickalice, osim čipsa, te mesne pripravke. No na tržište ih, naglašava se, može stavljati samo jedna tvrtka koja je za to zatražila i dobila odobrenje – i to na ograničeno razdoblje od pet godina, počevši od jučer, a kako je uredba u cijelosti obvezujuća, izravno se primjenjuje u svim EU članicama, doznajemo iz resornog ministarstva.

Jestivo više od 2000 vrsta

Kukci i drugi egzotični proteini na hrvatskom su se tržištu dosad mogli naći samo u proizvodima za kućne ljubimce, a hoće li se za njima pomamiti i trgovci ljudskom hranom, preostaje pratiti ponudu na policama. Daniel Pikl, jedan od naših pionira u smjeru uzgoja i proizvodnje proteina od kukaca te osnivač nagrađivanog start-upa Cricky.eu, već se tri godine ne bavi tim biznisom. Umorio se od krute birokracije i iščekivanja legalizacije, zbog čega smo kukce na hrvatskom tanjuru gledali i kušali samo u rijetkim prigodama, na događanjima na kojima su jela poput tjestenine s proteinima cvrčka, finu salatu s rikulom, cherry rajčicom, sirom i crnim mravima, smeđu rižu i jadranske kozice uz dodatak crva brašnara... potpisivali i neki od najpoznatijih hrvatskih chefova. Kako bilo, i Europa je, čini se, sve spremnija na prehranu kukcima, čija je prodaja u nekim državama dopuštena na temelju nacionalnih zakona. No gleda li se "globalno selo", bez gađenja ih danas konzumira više od 2 milijarde ljudi, osobito u Aziji, Africi i Latinskoj Americi, a jestivo je više od 2000 vrsta, 31% kornjaša, 18% leptira, 14% cvrčaka, 13% skakavaca, 10% termita... Upravo se posljednjih godina ubrzano razvija nova industrija usmjerena na tu novu visokoproteinsku hranu – a traže je ljudi koji preferiraju zdravu prehranu, sportaši, poklonici paleo i sličnih dijeta...

Eurozastupnica Biljana Borzan, specijalizirana za teme javnog zdravlja i sigurnosti hrane, kaže kako suprotno brojnim porukama koje je dobila od ogorčenih građana, a vezano za dopuštenu prodaju prehrambenih proizvoda koji sadrže brašno od kukaca, ne znači da će svaki građanin EU morati ujutro prije kave pojesti dvije žlice zrikavaca ili da će brašno od zrikavaca od sada biti obvezno u pizzama i pivu.

– Građani koji to žele, slijedom odluke moći će legalno kupiti proizvode koji sadrže taj sastojak. Odobrenje je zatražila vijetnamska tvrtka, koja tim proizvodima vjerojatno cilja na svoje sunarodnjake u Europi. Dakle, dobra vijest za sve one koji iz raznih razloga žele jesti kućne zrikavce jer su ih do sad morali nabavljati na crnom tržištu. Za sve ostale, one koji ne jedu zrikavce i druge kukce, ništa se ne mijenja – objasnila je.

Pravni okvir za to je Uredba o novoj hrani, koja kaže da svaka namirnica koja nije bila na tržištu EU prije 15. svibnja 1997. mora proći posebnu proceduru prije stavljanja na EU tržište. To se odnosi na sve proizvode koji sadrže kukce. Poslije dobivanja pozitivnog mišljenja EFSA-e, odobrenje vrijedi za cijelu EU, mora sadržavati popis svih vrsta proizvoda u kojima se nova hrana može upotrebljavati te odredbe o obveznom označavanju i informacijama.

– Što se tiče kukaca, prema Provedbenim uredbama EK u veljači 2022. kao nova hrana odobreni su i zamrznuti, sušeni i mljeveni oblici ličinke Tenebrio molitor i zamrznuti, sušeni i mljeveni oblici vrste Acheta domesticus, a u siječnju ove godine djelomično odmašćeni prah Acheta domesticus i ličinke Alphitobius diaperinus (manji brašnar), zamrznute, sušene, u obliku paste i praha – kažu iz Ministarstva zdravstva. Skreću pozornost kako su se svi zahtjevi za kukce, koji su do sada odobreni kao nova hrana, temeljili na vlasnički zaštićenim znanstvenim dokazima i znanstvenim podacima. Uz kukce koji su već odobreni kao nova hrana, u postupku je više zahtjeva za koje EFSA tek treba napraviti procjenu sigurnosti, rekli su iz Ministarstva.

Brašnar kaloričniji od jaja

Stručnjaci tvrde kako prehrana kukcima može pridonijeti održivoj poljoprivredi. Jedan je kilogram kukaca 80% iskoristiv, goveda samo 40%, svinja i peradi 55 posto. No kako govedo mora pojesti i 10 kilograma hrane za prinos od jednog kilograma, kukci su kao proizvođači proteina 12 puta učinkovitiji – a usto imaju i najmanji utjecaj na okoliš, odnosno bioraznolikost. Konvencionalna poljoprivreda, naime, troši 70% vode u svijetu, čak 22.000 litara po govedu, a kukac 8,33 litre. A može se uzgajati i na organskom otpadu i proizvodi kudikamo manje amonijaka, dušika...

Najveći potencijal uzgoja za prehranu ljudi i životinja u EU, ističe se, imaju crvi brašnari, manji brašnari, kućni zrikavci, afrički crni cvrčci, crna vojnička muha, europski skakavac, dudov svilac, ličinke crva fobasa, kućna i zelena muha, skakavac i crvena palmina pipa. Samo brašnar, primjerice, ima kalorija kao dva jajeta, dok je dudov svilac kaloričan kao "mali puding od čokolade". No "bubu" nije dovoljno uloviti i servirati. Ne jede se sirova, nego je treba začiniti, oprati, sterilizirati, blanširati, osušiti, odnosno obraditi, peći ili kuhati pa onda konzumirati. Globalno tržište proteina od kukaca procijenjeno je na 249,9 milijuna dolara u 2020., a 2028. će, računa se, rasti po stopi od 27% godišnje.