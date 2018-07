Noćenja čak 90% više nego lani u Virovitičko-podravskoj županiji

Osjetno raste broj turista u Virovitičko-podravskoj županiji. Lani je zabilježeno 12.512 dolazaka, i to 8190 domaćih i 4322 stranih turista. Skupili su ukupno 26.977 noćenja – 17.026 domaćih i 9951 stranih. U odnosu na 2016. po broju dolazaka je to skok od 14,83 posto, a po broju noćenja povećanje od 2,84 posto. I po broju dolazaka i noćenja prednjači TZ Virovitica, a slijede TZ Slatina, TZ Pitomača, TZ Orahovice, TZ Čačinaca…

Još su bolji pokazatelji za 2018. Prema sustavu eVisitor, od 1. siječnja do 19. lipnja zabilježeno je 49 posto više gostiju i čak 90 posto više noćenja nego lani. Svemu tome pridonijele su, ističu u TZ-u, brojne turističke manifestacije, a u budućnosti očekuju još veće povećanje, posebno završetkom velikih europskih turističkih projekata. Na tom su popisu obnove dvoraca Pejačević u Virovitici te Janković u Suhopolju, kao i projekt EV 13 te Vinske priče II. u Orahovici.

Foto: Maja Šantoši/PIXSELL

Kupačima je jedna od omiljenih destinacija u Virovitičko-podravskoj županiji o umjetno jezero u Orahovici, podno Papuka. Neomeđeno šumovito papučko gorje prepuno je pitke, zdrave, planinske, izvorske vode. Radi kupanja i sunčanja, orahovačko umjetno jezero posjeti do 200.000 gostiju godišnje.

Foto: Ivica Galović/PIXSELL

Brojne manifestacije, a pažnju privlači i - Ćiro

Orahovica tijekom godine ima niz manifestacija koje privlače i domaće i goste. No, tijekom cijele godine turistima koji prođu malim parkom nekadašnjeg željezničkog kolodvora u središtu Orahovice pažnju privlači i – Ćiro. Jedinstveni je to u svijetu primjerak Kraussove lokomotive uskotračnog vlaka, izrađene u Münchenu 1939. Težak je 20 tona, a sa šestosovinskim pogonom razvijao je Ćiro brzinu i do trideset kilometara na sat. Vukao je za sobom teretne vagone pune kamena i drveta. Klopotali su iza njega i putnički vagoni. Zadnji je put klizio po tračnicama 1967. Obnovljen je, natkriven i osvijetljen 2007.