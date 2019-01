Nisu ni žene ni muškarci: Treći spol od jučer zakonit u Njemačkoj

Od 1. siječnja 2019. godine u Njemačkoj interseksualne osobe mogu se u dokumentima izjasniti kao različite. Njemačka tako postaje prva država u Europskoj uniji koja je ozakonila različitost, odnosno treći spol. Na rodnom listu roditelji će moći za dijete upisati “različit”. Uveden je, dakle, novi pojam za osobe koje se ne osjećaju, a ni fizički nisu ili muškarac ili žena. Do sada, odnosno od 2013., roditelji su mogli ostaviti praznima polja u koja se upisuje spol novorođenčadi, a sada je uvrštena i treća rubrika.

Kromosomska analiza

Njemački ustavni sud 2017. donio je odluku u prilog interseksualne osobe da u rodnom listu izmijeni svoj spol. Naime, sud je donio odluku o uvođenju trećeg spola za interseksualne osobe nakon tužbe žene kojoj nije bilo omogućeno da svoj spol iz ženskog promijeni u “inter”, a za koju je kromosomska analiza pokazala da nije ni žena ni muškarac. Bundestag je usvojio zakon na temelju te odluke ustavnog suda te se od sada u matičnim knjigama rođenih u rubriku spol može upisati “muško”, “žensko” i “različit”.

Ustavni sud naveo je kako zakon štiti identitet osoba koje svoj spol ne mogu definirati ni kao muški ni kao ženski. Velika koalicija demokršćana Angele Merkel i socijaldemokrata primijenila je 13. prosinca odluku Ustavnog suda, a ona je stupila na snagu 1. siječnja 2019. Kod interseksualnih osoba i analiza kromosoma pokazuje da nisu ni žene ni muškarci. Moguća je i naknadna korekcija ako je spol pogrešno upisan nakon rođenja, kao i promjena imena. No za oboje se mora predati liječnička potvrda da je kod te osobe medicinski utvrđena interseksualnost, odnosno te osobe imaju i muška i ženska tjelesna obilježja. Sud je zaključio da obvezan izbor između dva spola predstavlja kršenje osobnih prava pojedinca i zabrane diskriminacije. U svijetu, prema podacima Ujedinjenih naroda, ima čak 1,7 posto ljudi s takvim fizičkim osobinama.

No i tijekom rasprave u parlamentu bilo je kritika. Liberali i Ljevica smatraju da odluku o spolu trebaju donositi pojedinci prema svome samoodređenju i osobnim osjećajima. Predstavnik Zelenih Sven Lehmann kazao je da nitko ne može dati bolju informaciju o svom spolu nego sam čovjek. Protiv “trećeg spola” bila je desnica, odnosno Alternativa za Njemačku (AfD), ali prije svega da liječnička potvrda bude obvezna kod upisivanja izmjene spola. Zastupnica AfD-a Beatrix von Storch kazala je kako je pripadnost spolu objektivna činjenica kao i dob ili visina.

Kako će se njemačka odluka odraziti na ostale države? Austrijski ustavni sud donio je sličnu odluku kao i njemački pa bi se moglo zaključiti da će i tu doći do promjene. Australija, Novi Zeland, Malta, Indija i Kanada primijenile su mjere da se olakša interseksualnim osobama.

U različitim kulturama postoji treći pa i četvrti “spol”. Domoroci na Havajima i Tahitiju za interseksualce kažu māhū. Američki domoroci Navaho upotrebljavaju izraz “diné” što znači narod. U jugozapadnom dijelu SAD-a postoje čak četiri “spola”, odnosno žena-žensko, žena-muško, muškarac-žena i muškarac-muško. U Indiji i Pakistanu izraz “treći spol”, odnosno hijra, upotrebljava se za interseksualce ili transseksualce. U meksičkoj regiji Istmo de Tehuantepec (prevlaka širine 200 km u južnom dijelu Meksika koja razdvaja Tihi ocean od Meksičkog zaljeva, istočno od koje su savezne države Tabasco i Chiapas, dok su zapadno Veracruz i Oaxaca) postoje tri spola, odnosno ženski, muški i mux. Taj treći spol bio je znan još prije dolaska Europljana. Dakle, u svijetu se od davnina, pa i u starom Egiptu, priznavalo postojanje interseksualaca.

Belgijska manekenka Hanne Gaby Odiele (29) izjavila je da je interseksualna osoba. Kada je to izjavila, kazala je kako je odahnula kada je to rekla. Operirana je, zbog opasnosti od raka, kada je imala 10 godina. Znala sam da neću moći imati djecu, nisam imala menstruacije i osjećala sam da je u meni nešto pogrešno, izjavila je Odiele. Kada je imala 18 godina, kirurški joj je rekonstruirana vagina. No spolno je “treća” ili “različita”.

Biologija, ali i osjećaji

Medicina 19. stoljeća kreirala je, kako piše i na Wikipediji o interseksualnosti, standarde zasnovane na gonadalnom tkivu, po kojima se određivala binarnost spolova i ti su se standardi održali do danas.

Osoba s nestandardnim spolnim karakteristikama i jajnicima bila bi, prema toj podjeli, okarakterizirana kao pseudohermafrodit; i osoba s nestandardnim spolnim karakteristikama i testisima bila bi okarakterizirana kao pseudohermafrodit. Ako je osoba rođena s karakteristikama obaju spolova, tj. testisima i jajnicima, bila bi okarakterizirana kao istinski hermafrodit. Iako su liječnici u 19. stoljeću podržavali ovu podjelu, oni nisu mogli doista dijagnosticirati istinske hermafrodite među živom populacijom. Dakle, spolne su karakteristike proizašle iz znanstvene koncepcije. Antropolozi su sedamdesetih godina opisali osobe koje se nisu mogle prepoznati u nekom od dva spola. Feministkinje su tih godina govorile i o razlikama između biološkog spola i društveno-psihološkog. Naime, nije samo biološki to što određuje spol, već i ono što se osjeća.

U svakom slučaju njemačka odluka izazvat će zanimljive reakcije, ali i ostale europske države morat će se prilagoditi. Jer, što će se dogoditi ako se bude jedan “različiti” Nijemac preselio u Hrvatsku, primjerice. Kako će biti upisan u knjige? Morat će biti upisan kao “različit”, dakle ni kao “muškarac” ni kao “žena”, odnosno onako kako je bio upisan u Njemačkoj.

