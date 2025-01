Što je Tea Franić umjesto u zatvoru radila u Primorčevom stožeru? Jelavić: 'Prijetila je da će mi repetirati pištolj u čelo'

- Riječ je o osobi koja ima zdravstvenih problema, zato taj slučaj ne bih ni komentirao. Postoje presude i svi su detalji iz njih su već davno objavljeni. Ne znam za slučaj privođenja niti me zanima, policija neka radi svoj posao. S obzirom na to da je dotična osoba trebala biti na liječenju, žao mi je ako to nije slučaj jer u suprotnom možda do ovog žalosnog događaja ne bi ni došlo - za Večernji list kazao je Nikica Jelavić čije se ime opet nametnulo kao izborna tema, nakon što je u stožeru HDZ-ovog predsjedničkog kandidata Dragana Primorca u izbornoj noći snimljena jedna od prisutnih pobočnica vladajuće stranke, izvjesna Tea Franić. Splićanka je zbog nesuvislog istupa, nepovezanih izjava o Zoranu Milanoviću i najave rata na Kosovu postala viralna i predmet ismijavanja na društvenim mrežama, ali već površnim istraživanjem otkriveno je kako se radi o pravomoćno presuđenoj osobi s izrečenom sigurnosnom mjerom obveznog psihijatrijskog liječenja i zabrane prilaska Jelaviću i njegovoj obitelji. Maltretirala ih je prema optužnici godinu i pol dana, a Jelavić nam je kazao kako je nazivala njegovu suprugu i prijetila da će ga upucati.

- Govorila je da će repetirati meni pištolj u čelo, kasnije je prijetila sutkinji da će joj baciti bombu, sve je to već odavno poznato iz presude, kazao nam je Jelavić. Tea Franić osuđena je pravomoćno na jedinstvenu kaznu od jedne godine zatvora zbog kaznenog djela prijetnje te kaznenog djela nametljivog ponašanja jer je od lipnja 2020. godine do prosinca 2021. godine uznemiravala i prijetila smrću Jelaviću i obitelji te ih je uznemiravala. Izrečena joj je uvjetna osuda i obveza trogodišnjeg liječenja, a presuda je pravomoćna od 2022. godine. S obzirom na to mjeru obveznog liječenja nije ispoštovala, uvjetna kazna je opozvana, a Županijski sud još u studenom prošle godine izdao je nalog policiji da Teu Franić sprovede u kaznionicu u Zagrebu. Nejasno je zašto su policajci iz VII. Policijske postaje Zagreb tek sinoć, gotovo dva mjeseca nakon izdanog sudskog naloga, pokucali na njezina vrata gdje opsadno stanje još uvijek traje, a prate ga i novinarske ekipe. Preko špijunke s vanjske strane vrata zalijepljena je crna traka, a Franić se policiji ne odaziva. Javila se novinaru Indexa kojemu je kazala da se ne nalazi u stanu te da je u zraku zlo.

Kako doznajemo, protiv Franić se vode još dva sudska postupka, a ona tvrdi da nijedan nije okončan te da je ona slobodna osoba. Upisana je u poslovnim knjigama kao obrtnica i vlasnica obrta za posredovanje nekretninama. Nekad je bila članica stranke Milana Bandića, a sada podržava HDZ. No, u lokalnoj podružnici insajderi nas uvjeravaju da Teu Franić nikada nisu vidjeli. Od nje se ogradila i Marica Briški, članica Zajednice žena Katarina Zrinski s kojom se našla u društvu u izbornoj noći. Sasvim slučajno je viralna snimka iz Primorčevog izbornog stožera otvorila nimalo benigna pitanja. Kako je pravomoćno presuđena osoba s izdanim nalogom za sprovođenje u zatvor i dijagnozom umjesto u kaznionici bila u stožeru HDZ-ovog kandidata? Nejasno je to i zagrebačkom Županijskom sudu.

- Dosad nemamo nikakvu obavijest nadležne policijske postaje na izdani nalog, nastavno na rješenje suca izvršenja u ovom predmetu, a koje je doneseno 22. studenog 2024. godine. Ranije su odbijeni prijedlozi za odgodu izvršenja kazne koje je osuđenica Tea Franić putem svog opunomoćenika dvaput uputila sudu. Nalog za sprovođenjem osuđenice u kaznionicu izdan je VII. policijskoj postaji, a zašto dosad nije proveden, nije nam jasno niti smo dobili bilo kakve informacije da ima zapreka u provođenju istog. Prema nalogu, policija o nemogućnosti postupanja treba izvijestiti suca izvršenja, a do ovog trenutka to se nije dogodilo, kazao nam je Krešimir Devčić, glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu. S dovedbenim nalogom policajci ne mogu ući u stan Tee Franić, pa se sada sukladno daljnjoj proceduri čeka - raspisivanje tjeralice.

Županijski sud još u lipnju prošle godine uputio je Teu Franić na izdržavanje kazne, a nakon što je ona dvaput pokušala odgoditi rješenje, temeljeći svoje žalbe na studentskim obvezama te obavljanju ugostiteljske djelatnosti, u studenom 2024. je izdan nalog suda za njezino sprovođenje u zatvor. Zagrebačka policija će nakon dovršenog postupanja objasniti zašto ono traje gotovo dva mjeseca.

VIDEO Policajci došli ispred stana menadžerice iz HDZ-ova stožera, ona ne otvara: Donijeli su si i stolce