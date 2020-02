Gabrić se obrušio na državnog odvjetnika Jelenića: 'Jeste li vidjeli kako me prodao'

Bivši političar, oftalmolog i mason, Nikica Gabrić, gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao situaciju u kojoj se našao posljednjih dana, a što je posljedično rezultiralo i aferom u DORH-u.

"Ni u jednom trenutku nisam utjecao na istragu niti sam prekršio ijedan zakon. Potrebno je shvatiti da ja nisam kriminalac, mene reketare kriminalci. Ja sam samo skupio građansku hrabrost, prijavio sve DORH-u i sada sam njihov pouzdanik i suradnik", kazao je Gabrić dodavši kako DORH traži njegovu ulogu u raskrinkavanju ovog kaznenog djela.

Gabrić je dodao i to kako on nema problema s time da kaže da je mason i slobodni zidar, ali je priznao kako u svojoj loži provodi internu istragu kako bi se doznalo odakle su fotografije koje su došle u posjed tjednika 7Dnevno i portala Dnevno.hr uopće procurile. Podsjetimo, urednici i vlasnici spomenutih medija, navodno su reketirali Nikicu Gabrića, tražeći od njega velike svote novca, a oni zauzvrat ne bi objavili ekskluzivne fotografije koje dokazuju da je Gabrić mason, a za što su smatrali da ga itekako može kompromitirati.

"Trenutačno, provodim istragu u svojoj organizaciji. Mislim da se ovdje radi o frakcijama i podmetanju. Naime, mi smo htjeli da nas prizna Velika francuska loža, a to je kod nekih naših članova koji su nas napustili izazvalo određenu nesigurnost pa su se počeli dilati dokumenti. Mi trenutačno vodimo rat u loži, a vjerujem da tamna strana neće pobijediti".

Potom se osvrnuo i na Mladena Bajića koji ga je, prema njegovoj verziji, spojio s aktualnim državnim odvjetnikom Draženom Jelenićem za kojeg se u međuvremenu također doznalo da je mason, a zbog čega je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković zatražio njegovu ostavku.

"Mladena Bajića poznajem 25 godina, on nije mason. Ja sam poznati doktor koji je operirao sve poznate ljude u Hrvatskoj. Nije čudno da ga poznajem jer sam mu davno operirao mamu. Molio sam ga da mi da broj od Dražena Jelenića da prijavim iznudu, a potom sam otišao u DORH i dao iskaz. Kako je vrijeme protjecalo, tako sam ja dolazio do određenih informacija".

Draženu Jeleniću rekao sam da ga jedan od osumnjičenika želi kompromitirati. Predložio sam mu da ne vodi tu istragu nego da je preda nekom od zamjenika kako na sudu ne bi ispalo da je riječ o sukobu interesa.

"On mi je na to rekao da je tako radio Mladen Bajić. Bajić bi napravio spektakl i posto nacionalni junak jer je poslao reketare u zatvor. On je sve ignorirao da bi jučer izjavio da sam ja pokušao utjecati na istragu. A ja sam samo pokušao upozoriti na probleme, no on je pustio tu kriminalnu ekipu da se brani sa slobode. Angažirali su agenciju da me istražuje. Jelenić je tu, nažalost, pokazao potpunu nekompetentnost. Nadam se da istraga još nije propala i da nije kompromitirana. Nadam se da će Jelenić pronaći zamjenika koji će je provesti do kraja. On se jednostavno preplašio i upro prstom u mene da sam to dao Nacionalu. Potom se ispostavilo da nisam imao interes za to".

Jelenić, kazao je Gabrić, treba otići ili ostati zbog svojih rezultata rada, a ne zbog toga što je mason. On je u ovom predmetu potpuno pogrešno postupao.

Razgovor s njim snimao sam zbog sebe, da mi ne bi stavljali riječi u usta, a ne da njega špijuniram. Već su mi stavljali riječi u usta. On nije znao da ga snimam. I vidite kako me je prodao.

"Postoje sve snimke. Iskazao sam mu nezadovoljstvo što su za ista djela drugi odgovarali. Pernara ćemo isto prijaviti i morat će snositi kaznu za to što je uzeo bez pitanja tuđi materijal i poticao društvenu i drugu diskriminaciju prema meni i našoj masonskoj loži".