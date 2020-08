Nijemci su već počeli naručivati ručno rađene kamp-prikolice “made in Croatia”

Nijemci su naručili tri komada kamp-prikolice “made in Croatia”. I to ručno rađene. Dvadeset godina promišljanja, skiciranja u glavi, razmatranja i upornosti, inovatoru Siniši Vugreku (41) vratilo se na najljepši način. Nakon sajma International Caravanning and Camping Show u veljači ove godine u Münchenu, gdje je predstavio Saru 1, kako je nazvao prototip kamperice, stigle su prve tri narudžbe. Jednu upravo dovršava, a ostale dvije bit će isporučene na jesen. Nema žurbe. Nije mu cilj štancati prikolice jer se želi posvetiti svakom detalju jer su po tome i posebne. Po detaljima.

Pet samostalnih izložbi

– Ideja je godinama bila u glavi. Klasične prikolice koje sam viđao nemaju dodatnu tehnologiju i čovjek si puno toga mora kasnije sam ugrađivati. U razgovoru s drugim kamperistima doznao sam da ljudi nemaju mogućnost individualizacije standardnih prikolica. Pošto volim retrostil s modernom tehnologijom, ideja mi je bila da se izradi nešto u čemu kupac sam sudjeluje, i to tako da sam određuje oko 80 posto komponenti koje se ugrađuju – priča nam Vugrek, čiju su prikolicu neki nazvali rock’n’roll kamperom.

Valjda zato što se bavi glazbom. Svirao je aktivno i pjevao u rock-sastavu od 1996. do 2006., a i danas povremeno s članovima benda održi koju gažu. Uz to, on je i multiinstrumentalist, svira violinu, bas-gitaru, gitaru i klavir. Najveća mu je ljubav hard-rock. No, vratimo se kamp-prikolici.

– Na sajmu u Njemačkoj, koji je bio jako dobro posjećen, reakcije na kamper bile su odlične. Pale su i tri narudžbe. Radit ćemo i dvije kamperice za najam iduće godine. Da ljudi isprobaju kako funkcioniraju, a i ne mogu si svi priuštiti da ih kupe – kaže. Kamper je nazvao Sara 1 (po svojoj kćeri), i s njim je želio spojiti retrostil s ekološki prihvatljivim materijalima i modernom tehnologijom. Gotovo svi materijali su iz Hrvatske.

Rješenja su zanimljiva. Na primjer, kad se otvori stražnji “gepek” prikolice, pojavi se mala kuhinja sa sudoperom u sredini. Spremnici s vodom pogone se na nožnu pumpu, kao kod stroja za šivanje, pa ruke ostaju slobodne za druge poslove poput pranja suđa. Kad se izvuče ladica, ugleda se kuhalo sa dva ringa. Tu je i mali hladnjak zapremnine 36 litara. Ugradio je čak i televizor, pa se tijekom rezanja luka ili miješanja variva u loncu može gledati utakmica. Ili sapunica. U “dnevnom boravku” je dvosjed na razvlačenje, televizor, USB priključci...

Na stropu je prozor zaštićen mrežicom protiv komaraca. Kamper ima i solarne panele koji se napune za dva do tri sata. Kamper može komotno koristiti tročlana obitelj, a osmišljen je tako da se u roku od nekoliko minuta mogu otisnuti na put. Prikolica je duga oko tri metra, široka metar i pol, koliko je i visoka, ima oko 700 kilograma i može je bez problema vući automobil od stotinjak konjskih snaga.

Sloboda, to mu je bilo na pameti kad je osmišljavao nacrt inspiriran Amerikom 40-ih i 50-ih godina. Prikolicu je namijenio tržištu Njemačke i Austrije, pa i skandinavskim zemljama, gdje se češće prakticira takva vrsta odmora i putovanja. Cijena je okvirno oko 10.000 eura, plus porezi, no sve ovisi o razini opreme koju naručitelj poželi. Za izradu jedne prikolice treba mu dva mjeseca, a plan je da ih godišnje izradi barem pet. Tko zna, možda i proširi proizvodnju, zaposli ljude... Nisu kamperi jedino što zaokuplja tog elektrotehničara s umjetničkom dušom. Posljednjih godina intenzivnije se bavi - skulpturama.

– Kod njih je zanimljivo to što se bavim reciklažom otpadnih metala, ali ne koristim boje. Završna obrada radi se bezbojnim lakom jer skulpture nekako moram zaštititi. Sve boje koje se vide dobivene su toplinskom obradom. Inspiraciju nalazim svuda, u prirodi i u raznim životnim situacijama – kaže nam.

Prijatelji iz djetinjstva zovu ga Vugra. Od srednjoškolskih dana je zaljubljenik u motocikle i glazbu, a skulpture izrađuje od 20. godine. Metalne note, kolibrić, sova, zmaj, gitara, bendžo, orao, kornjača, metalno drvo, fotoaparat, pa i Isus, mali je dio metalnih ukrasa koje je dosad “zavario”. Izrađuje i namještaj poput metalnih stolića za kavu. Neke od metalnih skulptura životinja postavio je u prirodu i doista sjajno izgledaju.

Likovni kritičari kažu da je multidisciplinaran, mješoviti umjetnik, mehaničar, dizajner, lovac na blago i tražitelj duše, a on uzvraća da samo želi podijeliti svoju viziju sa svijetom.

– Svojim radovima i skulpturama želim potaknuti ljude da žive duboko, vole neustrašivo i da cijene ovo nebesko mjesto – Zemlju – kaže. Kako to da se odlučio intenzivnije posvetiti umjetnosti i u Varaždinu, u Kratkoj ulici, otvoriti galeriju koju je nazvao Metal art gallery?

– Moja povezanost s radionicom i prirodom udahnula je novi život u moju umjetnost. Duboka veza s prirodom, vozilima i metalom došla je kao dodatak u mojem životu nakon više od desetljeća traženja smisla u mojem radu. Sad često posjećujem mjesta puna života, a kad sam na otvorenom i na putu, doživljavam snažnu inspiraciju zbog znatiželje i avanture koje ulažem u svoju umjetnost, ali i mir. Ta povezanost je izravni rezultat dubokog duhovnog djela koje radim u mojem zajedništvu s prirodom i modernim svijetom u kojem živimo. Bilo da se radi o vozilu ili skulpturi, želim da gledatelj kroz moje oči vidi ljepotu svijeta, da više cijeni veličinu života i da sam bude svjedok čuda našeg postojanja – pojasnio je.

Dio predmeta izložio je na pet samostalnih i dvije zajedničke izložbe. Izlagao je u Varaždinu, Opatiji, Čakovcu, Zagrebu i Trakošćanu. Svoje je izložbe nazvao “Svijet metalnih skulptura”. Glazba i metal postali su osnova njegova nastajućeg umjetničkog identiteta, hvalili su ga likovni kritičari. Jednu skulpturu, metalnu gitaru, darovao je Gradu Varaždinu. Kao predložak mu je poslužila legendarna Gibsonova flying-V gitara, popularni “lastavičji rep”. I prototip kampera prošle je godine prvo predstavio u središtu Varaždina. Priliku da sjedne u kamper tada je iskoristio i gradonačelnik Ivan Čehok.

Širi posao na električne romobile

– Stvarati skulpture u metalu počeo sam još u mladosti, prije 20 godina. Znao sam da želim nešto stvoriti, ali trebalo mi je vremena da ideja sazrije i da svoja djela pokažem javnosti. Uvijek me zanimao čelik i različiti metali kojima sam želio stvoriti nešto novo što me u tom trenutku inspiriralo. Tako je nastao niz različitih skulptura inspiriranih prirodom, morem, glazbom i ženama – rekao je na otvorenju jedne od izložbi. Njihov je broj reducirala pandemija, no idućeg proljeća, ako pandemija završi, planira se predstaviti publici u Sloveniji i Austriji. Prije nekoliko godina otvorio je garažu u Trnovcu Bartolovečkom nedaleko od Varaždina kako bi počeo izrađivati unikatne automobile i skulpture, te započeo karijeru kao umjetnik.

– Ja sam Varaždinac, radim u Elconu, u obiteljskoj tvrtki koja se bavi elektromaterijalom i rasvjetom, i imamo halu u Trnovcu Bartolovečkom. Blizu nje uredili smo halu samo za kampericu. Registrirao sam tvrtku preko koje se kamperice izrađuju – kaže.

Planira proširiti posao i na električne romobile i bicikle, ali i još neke uporabne predmete. Slobodno vrijeme? Nije da mu ostane puno vremena jer nakon posla odlazi u garažu. Hobi mu je biciklizam. I glazba. Nekad je aktivno svirao u bendu, a u posljednje tri godine iz užitka održi s kolegama iz sastava Secret Garden nekoliko svirki godišnje. Onako za dušu...