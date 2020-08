U Rijeku dolazi Hito Steyerl, najutjecajnija umjetnica na svijetu

Prva velika izložba u ovom novouređenom prostoru, "Usijano more" polazi od činjenice da je u geografskom smislu Europa pomorski kontinent, dok je more oduvijek suštinski oblikovalo njezin razvoj: sagleda li se odnos duljine obale prema ukupnoj površini kopna, Europa ima više kontakta s morem nego bilo koji drugi kontinent, stoji u najavi.

"Luka, kao i more, za Rijeku nisu samo mjesto utovara i istovara, dolazaka i odlazaka brodova. Luka je u srcu grada i simbolički važna za njegov identitet. Zato su more i novi oblici rada i ekonomija koji su vezani uz more, iznimno važni i za Rijeku i za Europu", dodaje se.

S naglaskom na nevidljive ekonomije i nove oblike rada povezane s morem, njemačka kustosica Inke Arns okupila je radove petnaest autora svjetskoga glasa koji se bave neobičnim i radikalnim pojavama, od čudnih internetskih trgovina do carstava amaterske pornografije i drugih "zlatnih obala" – ukratko: morem rada.

U tisuću kvadrata Exporta bit će predstavljeni radovi europskih i svjetskih umjetnika i skupina: Aram Bartholl (DE), Ursula Biemann (CH), DISNOVATION.ORG (FR/PL), Jacob Hurwitz-Goodman (US) / Daniel Keller (DE), Steffen Köhn (DE), Lawrence Lek (GB), Rebecca Moss (GB), Jenny Odell (US), Elisa Giardina Papa (IT), Lisa Rave (DE), Marie Reinert (FR), Tabita Rezaire (GF), RYBN (FR), Sebastian Schmieg (DE) i Hito Steyerl (DE).

Iako su svi predstavljeni autori višestruko nagrađivani i međunarodno priznati za svoj umjetnički rad, najveće umjetničko ime na izložbi je Hito Steyerl, njemačka umjetnica koju je ugledni časopis Art Review proglasio najutjecajnijom osobom u svijetu umjetnosti 2017. godine.

Izložbu Drugo more organizira u suradnji s Goethe-Institutom Kroatien a moguće ju je posjetiti do 13. rujna svakim danom od 17 do 21 sat, dok će od 14. rujna do 31. listopada izložba biti otvorena svakim danom od 11 do 21 sat.

Dan nakon otvorenja "Usijanog mora", u petak 21. kolovoza, u Exportdrvu će se otvoriti još dvije izložbe, instalacija "Oblomo: zaposlen lijenošću" slovenskog multimedijalnog umjetnika Saše Sedlačeka koja posjetitelje nagrađuje ako su lijeni i ništa ne rade, te izložba "Terra Effluviens" kustosa Nikole Bojića, koja nakon gotovo 50 godina u Rijeku vraća spektakularne dijagrame iz studije "Sistematizacija fenomena čovjekove okoline" istaknutog hrvatskog arhitekta Branka Petrovića iz 1971. godine.