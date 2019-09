'Ni jedan narod nije zaslužio da ima suce koji će u kazneni sustav trpati ljude koji su za bolnicu'

Hrvatsko sudstvo svakodnevno proizvodi situacije koje nisu na čast ni hrvatskoj državi ni pravosudnom sustavu, a ponajmanje politici, ocijenio je danas predsjednik HSS-a Krešo Beljak na konferenciji za medije u Hrvatskom saboru na kojoj je sa stranačkim kolegama saborskim zastupnicima komentirao aktualna politička zbivanja u državi. Uz to je zatražio i ostavku ministra europskih fondova Marka Pavića zbog poraza njegove mirovinske reforme i antikampanje sindikalnoj referendumskoj inicijativi koju je plaćao državnim novcem.

- Ovo što se događa, ove sramotne presude, ovo ismijavanje zdravoj pameti hrvatskog naroda jednostavno više ne vodi nikuda. Pošto smo u predizbornoj godini imam obavezu ne obećati, nego jamčiti cijeloj javnosti da ćemo, ako ćemo biti u poziciji odlučivanja o budućnosti Hrvatske, dobro i temeljito provjetriti hrvatski sudski sustav. Neki suci i ljudi koji misle da su zaštićeni kao lički medvjedi više nemaju mjesta da odlučuju o sudbini hrvatskih građana. Slučaj koji se dogodio u Splitu, koji danima ne silazi s naslovnica svih medija, gdje je sudac praktički napravio ubojstvo iz nehaja poslavši osoba koja je mentalno hendikepirana u zatvor umjesto u bolnicu, mora završiti tako da taj sudac više ne može donositi nikakve odluke jer, podsjetit ću vas, suci donose presude u ime naroda. On ne može odlučivati u ime naroda jer ni jedan narod, a ponajmanje hrvatski, nije zaslužio da ima suce koji će procesuirati i u kazneni sustav trpati ljude koji su za bolnicu. To je zadnji radio Adolf Hitler – kaže Beljak dodavši kako taj sudac mora imati ime i prezime te mora biti procesuiran. No uz njega procesuirati treba i sve ostale suce koji su donosili presude koje su, nastavlja, skandalozne.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Spomenut ću još i propast reforme ministra Pavića koji se sakrio kao miš u zadnju rupu, a koji je potrošio, ne zna se točno, ali čak osam milijuna kuna na kampanju koju smo svakodnevno slušali na radiju i televizijama gdje hvali tu svoju reformu koja je sad neslavno propala. Ako je Plenković rekao da će u potpunosti usvojiti zahtjeve sindikata, to znači da su ti novci bačeni u vjetar, potrošeni uzalud i netko za to mora odgovarati – drži Beljak. Traži ostavku ministra Pavića jer je to, tvrdi, najmanje što se očekuje od njega.

Davor Vlaović pak traži da predsjednik Hrvatskog sabora sljedećeg tjedna na raspravu stavi njihovu interpelaciju o radu Vlade radi neprovođenja zemljišne politike, odnosno radi nepodnošenja zahtjeva za moratorij od tri godine na prodaju poljoprivrednih zemljišta strancima.

- Još 12. lipnja smo ovu interpelaciju uputili prema Vladi, Vlada se očitovala u srpnju, a jučer je predstavnik Ministarstva poljoprivrede priznao ono što smo mi već znali i zašto smo pokrenuli interpelacije, da su tek sredinom ove godine počeli prvi razgovori s predstavnicima Europske komisije o podnošenju zahtjeva za moratorij na prodaju poljoprivrednih zemljišta strancima – pojašnjava Vlaović. Sramotno je, tvrdi, da Vlada postupa tek nakon pritiska javnosti i medija, dokazalo se to, podsjeća, na primjeru Agrokora, lijekova za bolesnu djecu...

- Strah nas je da ovako kako oni rade, smještaju prijatelje na političke funkcije, ali ne donose odluke u korist hrvatskih građana, da neće zaštiti naša poljoprivredna zemljišta od prodaje strancima, a vjerujte da su stranci zainteresirani. U Nizozemskoj je hektar poljoprivrednog zemljišta preko 60 tisuća eura, a kod nas oko 3 tisuće hektar – kaže Vlaović te traži da se naša poljoprivredna zemljišta prodaju našim proizvođačima.

Željko Lenart je podsjetio da je 2005. godine donesen Zakon o GMO-u, koji je imao nekoliko izmjena, a posljednjom se, tvrdi, otvaraju vrata za uzgoj GMO proizvoda u Hrvatskoj.

- Dugi niz godina GMO ulazi u našu zemlju, ali naša Vlada ne reagira na to niti se netko kažnjava zbog toga – tvrdi Lenart.

Anamarija Petin apelira na Ministarstvo poljoprivrede da se ubrzaju zahtjevi za odobravanje programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za općine i gradove, stotinjak jedinica lokalne samouprave je dobilo odobrenje za svoje programe i ova interpelacija koju smo uputili za produženje moratorija na tri godine radi u smjeru da u tom razdoblju naši poljoprivrednici imaju priliku kupiti državno poljoprivredno zemljište i okrupniti svoje zemljište.

Upitan da komentira najavljeni četvrti krug porezne reforme, Beljak je ustvrdio kako to nije nikakva reforma.

- Marić usteže novac lokalnoj samoupravi, a to nije posao države. Od te njegove reforme građani neće imati nikakve koristi. Država je najvećim problemima u zadnjih 30 godina, svaki dan tonemo sve dublje i dublje, i umjesto da Vlada napravi dugoročnu strategiju za razvoj države, ne radi se ništa – drži Beljak te podsjeća na neuspjeh smanjenja PDV-a na prehrambene proizvode koja je samo išla u korist trgovačkim centrima, a ne građanima.

Što se tiče špekulacija o novom prosvjedu u Vukovaru, Beljak je ustvrdio kako društvo koje živi u prošlosti nema nikakve nade za budućnost.

- Ljudi koji ne znaju kako bi Hrvatska trebala izgledati u budućnosti bave se prošlošću. 30 godina nakon mi se bavimo ratom, Domovinskim i 2. svjetskim, i to govori da dok je HDZ na vlasti nema apsolutno nikakve perspektive – poručuje Beljak. Nije htio komentirati obračune u HDZ-u jer, tvrdi, ne bavi se drugim strankama.

- S time što ja HDZ ne vidim kao stranku nego kao nekakvu sektu koja se nikad neće posvađati da nestane – zaključio je Beljak optuživši HDZ da je orkestrirao i sve svađe u HSS-u.