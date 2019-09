Novosel: Mi od Vlade nismo dobili nijedno slovo, očekujemo da Sabor raspiše referendum

Predsjednik Nezavisnih sindikata Krešimir Sever i predsjednik Savez samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel komentirali su za Večernji list odluku Vlade prema kojoj se prihvaćaju svi zahtjevi inicijative '67 je previše'.

Podsjećamo, premijer Andrej Plenković rekao je danas da će u cijelosti preuzeti prijedlog inicijative "67 je previše", da će mijenjati Zakon o mirovinskom osiguranju i poslati ga u Sabor na usvajanje.

- Mi smo očekivali referendum. Počeli smo se pripremati da će ga odugovlačiti i da će to ići u smjeru Ustavnog suda. Počeli smo se pripremati za neke akcije, a ovo što je napravila Vlada je veliki zaokret. Mi primarno očekujemo referendum, Mora se sastati čelništvo i Glavni odbori tri središnjica sindikata, a to neće biti moguće danas. Kad vidimo sve detalje, onda ćemo moći izaći u javnost.- izjavio nam je Krešimir Sever.

- Naglasio bih da smo sve ovo radili za umirovljenike i kad nismo uspjeli za stolom onda smo krenuli s referendumom. Primarno nam je bilo osvijestiti da Hrvatska nije zrela za takve promjene koje je počela vlada Zorana Milanovića, a nastavila Vlada Andreja Plenkovića - smatra Krešimir Sever.

'Očekujemo da Sabor raspiše referendum'

Mladen Novosel izjavio nam je kako oni ne znaju hoće li prihvatiti promjena Zakona i kada će se to realizirati.

- Mi od ove Vlade nismo dobili nijedno slovo na papiru. To što je predsjednik Vlade rekao ne mogu komentirati. Mi očekujemo da Hrvatski sabor ili raspiše referendum ili neka se ide na promjenu Zakona. Mi nećemo sudjelovati u nikakvim razgovorima za novi Zakon jer smo prikupili preko 700 tisuća potpisa građana za referendum. Sada moraju promijeniti kompletan zakon. Mi nećemo stajati skršenih ruku - kazao je Novosel.

Novosel smatra kako Vlada mora promijeniti zakon prije nego Sabor raspiše referendum.

- Mogli su to učiniti prije tri mjeseca kad smo predali potpise...Mi smo neki dan jasno rekli što očekujemo od Hrvatskog sabora, a Vlada neka čini ono što je najbolje za njih. Mi nemamo nikakvu garanciju da će Vlada to učiniti i kada će promijeniti zakon. Ne možemo reći da odustajemo od referenduma u takvom slučaju, očekujemo da Sabor raspiše referendum do kraja ovog mjeseca - ispričao nam je predsjednik SSSH-a.