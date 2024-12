New York pod opsadom misterioznih dronova, zatvorili su zračnu luku, guvernerka Hochul: 'Ovo je prevršilo svaku mjeru'

Prije nekoliko dana Amerika je bila u strahu zbog dronova koji su 'opsjedali' New Jersey, sada New York Post piše da su tajanstveni dronovi i iznad New Yorka te da su uzrokovali privremeno zatvaranje pista u zračnoj luci okruga Orange. Piste Međunarodne zračne luke New York Stewart bile su zatvorene oko sat vremena, a sve je počelo oko 21. 40 sati kada je Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) prijavila da vidi dronove, potvrdio je glasnogovornik Lučke uprave New Yorka i New Jerseyja. Ništa nije utjecalo na rad rasporeda letova, s piste su nakon sat vremena.

Podsjetimo, dronovi su viđeni iznad New Jerseya, u Marylandu, Pennsylvaniji i Massachusettsu, a nedavno su primijećeni iznad Međunarodne zračne luke LaGuardia i Međunarodne zračne luke Newark Liberty. Viđeni su i u svih pet gradskih četvrti New Yorka, kao i na Long Islandu.

Na sve je reagirala guvernerka Kathy Hochul koja zaziva saveznu pomoć: "Ovo je prevršilo svaku mjeru." - Kako bi omogućili državnim agencijama za provođenje zakona da rade na ovom problemu, sada pozivam Kongres da usvoji Zakon o sigurnosti, zaštiti i ponovnom odobravanju ovlasti za suzbijanje bespilotnih letjelica (Counter-UAS Authority Security, Safety, and Reauthorization Act), koji je prvi put predstavio zastupnik Mark Green u lipnju - izjavila je Hochul pa dodala: - Proširenje ovlasti na saveznu državu New York i naše partnere je ključno. Dok te ovlasti ne budu dodijeljene državnim i lokalnim dužnosnicima, Bidenova administracija mora intervenirati upućivanjem dodatnih saveznih snaga za provođenje zakona u New York i okolnu regiju kako bi osigurala sigurnost naše ključne infrastrukture i naših građana - istaknula je Hochul.

