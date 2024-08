Nevrijeme sinoć stiglo do Istre, očekuju se novi pljuskovi s grmljavinom: Upaljeni alarmi zbog toplinskog vala

Djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, prijepodne ponajprije u unutrašnjosti i na dijelu sjevernog i srednjeg Jadrana te ponovno navečer, uglavnom na sjeverozapadu, prognozira za četvrtak Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ). Najsunčanije i uglavnom bez kiše očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu umjeren sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 32, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 32 do 35 °C.

Inače, nevrijeme je sinoć pogodilo dijelove Hrvatske. Istramet je javio kako je kiša stigla i do Pule, a osjetio se i snažan vjetar na sjeverozapadu Istre. Nevrijeme je ranije putovalo iz Slovenije, gdje je zabilježen veći broj munja. Inače, za četvrtak je na području cijele obale upaljeno narančasto upozorenje, i to zbog toplinskog vala. U unutrašnjosti Dalmacije očekuje se uz visoke temperature i grmljavinsko nevrijeme s vjerojatnosti grmljavine većom od 70 posto. Za sutra će se narančasto upozorenje proširiti zbog toplinskog vala, dok se u unutrašnjosti ne očekuju veći poremećaji.

Jak vjetar zapuhao je na sjeverozapadu Istre, dok snažni grmljavinski sustavi bujaju na otvorenom moru. pic.twitter.com/byu1J1fuzg — IstraMet (@IstraMet) August 7, 2024

''Prevladavat će sunčano. U noći i ujutro u sjevernim predjelima prolazno naoblačenje s malo kiše ili ponekim pljuskom s grmljavinom. Uz jači razvoj oblaka poslijepodne su pljuskovi lokalno mogući u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku umjeren sjeverni. Na Jadranu u noći i ujutro mjestimice umjerena bura, pod Velebitom i jaka, poslijepodne umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 21, na Jadranu od 23 do 28 °C. Najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C'', najavljuje DHMZ za petak.

Meteorologinja Kristina Klemenčić Novinc za HRT je najavila kako će idućih dana u unutrašnjosti biti sve sunčanije i toplije te će od nedjelje - toplinski val koji može djelovati na zdravlje, zahvatiti gotovo sve krajeve.

POVEZANI ČLANCI:

- Još poneki popodnevni pljusak vjerojatan je samo u gorju. Na Jadranu će uz vedrinu vrućina biti sve izraženija te je upozorenje na vrućinu od subote podignuto na najviši stupanj. Vjetar većinom slab, na moru i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, ali u petak prolazno umjerena do jaka bura - najavljuje.

>> FOTO Srušen dio zida, razbacan namještaj, cigla posvuda... Ovako izgleda kuća nakon naleta kamiona