Nevrijeme pogodilo Sisak, veći dio grada bio bez struje

Kao što je bilo i najavljeno, u srijedu poslijepodne jako nevrijeme praćeno tučom, udarima gromova i jakim vjetrom pogodilo je sisačko područje.

Veći dio Siska bio je bez struje 15-ak minuta.

DHMZ je najavio kako se poslijepodne i navečer u unutrašnjosti zemlje uz jači razvoj oblaka očekuju lokalni pljuskovi s grmljavinom, u središnjim predjelima moguće i izraženiji.

Za sutra je u noći i ujutro najavljeno postupno naoblačenje uz kišu, pljuskove i grmljavinu, najprije na Jadranu i u gorskim predjelima, a do kraja dana i u središnjim te sjevernim krajevima. Na zapadu, ponajprije u gorju oborina lokalno može biti i obilnija, dok će najviše sunčanog vremena biti u Slavoniji i Baranji.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni i istočni. Na Jadranu umjereno do jako jugo i istočnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 12 do 17, na Jadranu od 14 do 19, a najviša dnevna većinom između 21 i 26, na istoku i do 30.