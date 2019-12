Nevjerojatna snimka junaštva: Golim rukama branio dječaka od napada pit bula

Dvadesetogodišnji Patrick do Céu istrčao je na ulicu kako bi spasio dijete od pit bulla koji ga je napao. Golim rukama micao je psa od sebe sve dok nije uspio staviti 4-godišnje dijete na krov automobila.

Sigurnosne kamere ulovile su trenutak kad je pas napao 4-godišnjeg Joao Pedra u jednoj od ulica Rio de Janeiro. Pit bull je ugrizao dijete za ruke i noge i počeo ga vući po podu prije nego što da je spasio Patrick do Céu . Osim što je snimka pokazala zastrašujući napad na dijete, pokazala je i mladića kako trči prema njima kako bi spasio dječaka. Kasnije je do Céu kazao lokalnim medijima da je u tom trenutku mislio na svoju dvogodišnju kćer.

- Zamislio sam da je to moja vlastita kćer. Ona ima samo dvije godine, no iste je visine. Kad sam vidio što se događa, uvjerio sam se da je to ona i instinktivno sam reagirao. Kad sam povukao psa s dječaka, vidio sam da je imao zube u njegovom vratu - kazao je Patrick i istaknuo da ne smatra sebe junakom.

Kad se pas okomio na njega nakon što je zgrabio dječaka, sam mladić popeo se na krov automobila kako bi se spasio. Patrick do Céu i maleni Joao morali su čekati pola sata na krovu automobila prije nego je stigla pomoć. Dječakova dadilja izjavila je kako se pas samo odjednom pojavio i napao dječaka.

Obojica su zadobila lakše tjelesne ozljede, a dječaku je bio izgrizan i vrat. Kako pas nije bio čipiran, nije poznato tko je vlasnik. Pas se trenutno nalazi na promatranju kod obližnjeg veterinara, prenosi Daily Mail.