Networking konferencija Alumnijada 2024, platforma za budućnost

Na preko 4000m2 okupilo se preko 30 predstavnika uspješnih tvrtki i 20 stručnjaka iz različitih područja koji su sudjelovali na ovom cjelodnevnom događaju. Prvi puta da je Alumnijada postavljena u dnevni program pokazala je neke prednosti i nedostatke koji će se definitivno ispraviti u 2025. Brojem ljudi nije dosegla očekivani cilj ali je pokazala jačinu organizacije i mogućnosti platforme za buduće širenje.

Dva dinamična stagea nudila su raznolik program za sve ukuse. U unutarnjoj dvorani održano je sedam panela s aktualnim temama koje su potaknule žive rasprave:

Cybersecurity: Zašto je digitalna sigurnost vruća tema? Hrvoje Stipetić (mStart plus), Robert Žunac (HPB), Nedeljko Matejak (CompING) i Damjan Čuljak (ReversingLabs), uz moderaciju Marka Gulana iz Hrvatske udruge menadžera sigurnosti, složili su se da je u današnjem digitalnom dobu cybersecurity ključan, te istaknuli važnost edukacije i stalnog unaprjeđenja sigurnosnih mjera.

AI i digitalizacija: Transformacija elektrotehničkog sektora: Leila Luttenberger Marić (Končar), Edvin Šafranko (Montelektro) i Nagihan Ok (Electrip Mobility Service), uz moderaciju Dina Milete, predstavili su inovativna rješenja koja AI donosi u elektroenergetski sektor, omogućujući veću efikasnost i održivost.

Start-up to Scale-up: Od ideje do rasta poslovanja: Vedran Cindrić (Treblle), Daniel Ackermann (luppa) i Amir Babović (Qubinets), uz moderaciju Peđe Predina, podijelili su svoja iskustva i savjete o pokretanju i razvoju start-upa, naglašavajući važnost inovativnosti, upornosti i fleksibilnosti.

AI u IT sektoru: Kako AI transformira IT sektor: Verica Jurkovic (Datalab HR), Matej Kuhar (Aircash), Nenad Mandić (Zagrebačka banka) i Hrvoje Leljak (GLS), uz moderaciju Dina Oreškog, raspravljali su o primjeni AI u automatizaciji, analizi podataka i razvoju IT rješenja, uz osvrt na etički aspekt i potrebu za kontinuiranim usavršavanjem.

Business Development: Kako pametno skalirati poslovanje za dugoročan uspjeh: Tihana Vranković (Holcim), Verica Jurkovic (Datalab HR), Robert Gluhaković (Oganj) i Ivan Jurković (Dalekovod), uz moderaciju Marijana Mumdžieva, istaknuli su važnost inovacija, prilagodljivosti i pametnog upravljanja resursima za dugoročan rast poslovanja.

AI i digitalizacija u graditeljstvu: Pametna rješenja za budućnost: Dalibor Fable (Holcim), Maja Sviličić (Klimaoprema) i Andrija Tukša (Sika Croatia), uz moderaciju Josipa Atalića, predstavili su primjere primjene AI i digitalnih tehnologija u optimizaciji građevinskih procesa, povećanju sigurnosti i energetskoj učinkovitosti.

Alumni zajednice u Hrvatskoj: Izazovi i prilike za budućnost: Niko Katušić (Alumni RIT), Damir MARKUČIČ (AMAC FSB), Majda Šavor (Alumni VUKA) i Jan Vesel (Alumni TVZ), uz moderaciju Antonije Ćosić, raspravljali su o ulozi alumnija u povezivanju s fakultetima i podršci studentima, te važnosti jačanja alumni mreža.

Vanjski networking stage, smješten pod impresivnim pustinjskim šatorom, bio je središte neformalnog druženja i uspostavljanja novih kontakata. Drveni pod u obliku slova AI, simbol inovativnosti i povezanosti, postao je omiljena lokacija za fotografiranje i simbol ovogodišnje Alumnijade.

Organizatori su izrazili veliko zadovoljstvo odazivom i uspjehom događaja te najavili još veća i sadržajnija izdanja Alumnijade u budućnosti.