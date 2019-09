Netanyahu maknut s govornice zbog raketnog napada iz Gaze

Tjelohranitelji su sklonili izraelskog premijera Benjamina Netanyahua s pozornice, tijekom predizbornog skupa u južnom Izraelu u utorak, nakon što se oglasila sirena, zbog raketnog napada iz Gaze.

Netanyahu nije ozlijeđen, a nekoliko je minuta kasnije nastavio svoj govor, koji je emitiran uživo na društvenim mrežama Netanyahuove desne stranke Likud.

Međutim, tjedan dana uoči izbora, sklanjanje premijera s pozornice, ide na ruku političkim protivnicima koji tvrde da Netanyahu nije učinio dovoljno na sprječavanju čestih raketnih napada protiv Izraela.

Izraelska je vojska rekla da su dvije rakete ispaljene iz Pojasa Gaze prema Ashdodu, gdje je održan predizborni skup, i prema drugoj luci, Ashkelonu, južno od Ashdoda.

Nearly half a million Israelis came under rocket fire moments ago when 2 rockets were fired from #Gaza toward the Israeli port cities of Ashkelon and Ashdod.



Thankfully, both rockets were intercepted by the Iron Dome Aerial Defense System.