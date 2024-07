Nestao u Lovranu: Austrijanac se posvađao s partnericom pa otišao u nepoznatom smjeru

Potraga za Christophom Kalnyjem traje od 19. srpnja kada se na opatijskom području posvađao s partnericom i nestao. Ona ga očajnički pokušava naći, pri čemu je kontaktirala razne Facebook grupe, ali i policiju. Prema pisanju austrijskih medija, Christoph je u trenutku nestanka ponio samo stari, pokvareni mobitel, a otišao je bez novaca i osobnih dokumenata.

Zaručnici iz Steyra u Austriji posvađali su se na benzinskoj crpki nakon čega je Christoph, otac više djece, otišao bez traga. Austrijski mediji navode da nije prvi put da je on pobjegao nakon sukoba, no inače bi se uvijek brzo vratio, piše Fenix magazin. Na MUP-ovoj stranici Nestali nema Christophove slike, no navedeni su osnovni podaci o njemu koji bi mogli pomoći u njegovu pronalasku.

Rođen je 1983. godine u Steyru i govori njemački jezik, a prebivalište mu je u mjestu Wels u Austriji. Visok je 170 cm i nosi cipele broj 42. Ima sijedu kosu, plave oči i ovalno lice, a ističe se i da na bradavici ima piercing. Nestao je iz Lovrana tako što se udaljio u nepoznatom smjeru.

U slučaju da posjedujete informacije o ovoj osobi, obavijestite najbližu policijsku postaju ili nazovite na broj 192. Također, informacije možete dostaviti i putem e-mail adrese: nestali@nestali.hr.

