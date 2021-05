Nesmetana putovanja za građane: Hrvatska i Mađarska međusobno će priznavati potvrde o cijepljenju

Hrvatska i Mađarska međusobno će priznavati i prihvaćati potvrde o cijepljenju protiv COVID-19 i tako omogućiti nesmetana putovanja njihovim građanima, dogovoreno je danas razmjenom diplomatskih nota između dvije države.

No prije nego je Hrvatska na pristala na tu inicijativu susjedne države, Budimpešta je 1. svibnja izmijenila odluku i omogućila priznavanje negativnih PCR testova obavljenih u Hrvatskoj za putovanje u Mađarsku.

Potvrde o cijepljenju izdane od nadležnih tijela Hrvatske, odnosno nadležnih tijela Mađarske, uzajamno se priznaju i prihvaćaju neovisno o tome koje je cjepivo korišteno, kažu iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

Građani Hrvatske ili Mađarske uz te potvrde moći će ući u drugu državu bez ograničenja obvezne samoizolacije ili predočenje negativnog testa, te će u drugoj državi uživati ista prava, izuzeća i pristup uslugama koje druga država priznaje svojim građanima koji posjeduju nacionalnu potvrdu o cijepljenju.

No već sada Mađari - kao i drugi - i mogu ulaziti u Hrvatsku s potvrdom o potpunoj procijepljenosti, bez obzira je li cjepivo odobreno od strane Europske agencije za lijekove (EMA) ili nije. No Mađari ovakvim bilateralnim sporazumima, koje su do sad sklopili sa Slovenijom, Crnom Gorom, Srbijom i Bahreinom, a o njima razgovaraju i s Grčkom, Izraelom i Slovačkom, s jedne strane osiguravaju komunikaciju sa zemljama izvan EU, ali i gledaju prema EU Uredbi o digitalnim cjepivima, posebice zato što se koriste cjepivima ruskih i kineskih proizvođača, koje EMA još nije odobrila.

- Svjesni smo da se Mađarskoj cijepi i cjepivima koja nisu odobrena od strane EMA-e, onim kineskim i ruskim. Međutim, u tome ne vidimo neku poteškoću budući da samo Uredba o digitalnim zelenim potvrdama, o čijem tekstu se još raspravlja i koja bi trebala bi biti usvojena i stupiti na snagu u lipnju ostavlja mogućnost državama članicama da međusobno priznaju i one potvrde o cijepljenjima koje su odobrene u nekoj državi članici, a nisu odobrene od same EME - kazali su nam prije nekoliko dana iz MVEP-a, kad su se finiširali detalji dogovora.

