Nerazmjer prihoda i rashoda Josipe Rimac 1,2 milijuna kuna

Kada ti godišnja primanja iznose oko 10 milijuna eura, imaš brojne nekretnine u više država te si čak i vlasnik polovine zemljišta na kojem se nalazi rudnik, jasno je da si navikao da u životu sve bude po tvom. A baš takav čovjek je Milenko Bašić, jedan od aktera afere Vjetroelektrane, koji se nedavno našao u novim pravnim problemima.

Jer posljednjim proširenjem istrage u toj priči Bašić se sumnjiči da je preko Josipe Rimac i Gabrijele Žalac radio pritiske na koga god je trebalo kako bi njegova tvrtka C.E.M.P. dobila kredite u državnim bankama i isposlovala razne druge usluge. Pa čak i onda kada nije zadovoljila sve potrebne uvjete i nije imala svu traženu dokumentaciju.

Nađeno u pretragama

Da bi ostvario to što je zamislio, kako se sumnja, Bašić je preko Josipe Rimac pritiskao Tomislava Jurekovića, čelnog čovjeka Here, te Domagoja Validžića koji je u to vrijeme bio pomoćnik ministra Tomislava Ćorića. Njih dvojica intenzivno komuniciraju s Josipom Rimac koja im objašnjava što se traži i što trebaju učiniti, a oni to, kako se sumnja, bespogovorno izvršavaju.

Osim njihove međusobne komunikacije, dokazi koji to potvrđuju su i dokumenti koji su nađeni prilikom pretraga pri uhićenju Josipe Rimac lani u svibnju. Neki od tih dokumenata prepravljeni su tako da odgovaraju Bašiću, a u inkriminirano vrijeme Bašić i Dragan Stipić intenzivno komuniciraju s Josipom Rimac, koja pak od Jurekovića traži da njihovu vjetroparku osigura povlašteni status. Problem je i to što im taj status istječe 24. prosinca 2019., a nužno im je potreban za poslovanje. U nekom trenutku Josipa Rimac šalje Bašiću poruku:

– Hera je pod kontrolom...

– Naprid! – odgovara joj on.

Do kojih granica to ide, svjedoči poruka koju Stipić šalje Josipi Rimac u kojoj se navodi sve što se treba napraviti za C.E.M.P., a ona tu poruku prosljeđuje Jurekoviću koji postupa sukladno tome. No kako se sumnja, on to ipak nije radio zabadava, jer je od Josipe Rimac tražio da jednu njegovu prijateljicu rasporedi na radno mjesto višeg inspektora u Državnom inspektoratu.

– Danas me je zvala Josipa Rimac jer naravno nešto treba, pa sada imam elegantniji ulaz da je pitam za AM. Nadam se da je AM sada u malo mirnijoj fazi – kaže Jureković svojoj supruzi.

Josipa Rimac zbog Jurekovićeve prijateljice zove Andriju Mikulića te mu kaže da ga treba nešto i traži da se nađe s njim. Nakon toga povratno zove Jurekovića.

– Dobar dan, da ne bude da se javim uvijek kad ja nešto trebam; danas su mi potvrdili da ide za višeg inspektora. Žao mi je što nije išlo brže, no čekala se uredba... – kaže Josipa Rimac Jurekoviću.

No problem nastaje jer se osoba za koju je Jureković urgirao u međuvremenu javila na neki drugi natječaj pa je pozicija za koju je on lobirao kod Josipe Rimac više ne zanima. Na sličan način kao na Jurekovića, Bašić preko Josipe Rimac radi pritisak i na Domagoja Validžića koji je, kako se sumnja, napravio sve što je od njega traženo kako bi C.E.M.P.-u ostao povlašteni status proizvođača električne energije.

Da je Josipa Rimac Bašiću doslovno Katica za sve, svjedoči i primjer iz travnja 2019. kada joj on šalje fotografije kamiona poduzeća Lager Bašić. Kamione je zaustavila policija, pa Bašić od Josipe Rimac traži da ustanovi zbog čega su zaustavljeni. Ona mu nakon provjere odgovara da su zaustavljeni jer nemaju dozvolu za izvanredni prijevoz.

Problemi s policijom

– Pomogni da sutra što prije dobiju dozvolu i da voze dalje – kaže Bašić Josipi Rimac.

Njihova komunikacija ponekad je nervozna, jer Josipa Rimac puno poslova obavlja za Bašića. Jednom mu prigodom kaže:

– Idem do Hrote. Netko mora i raditi jer si se ti zabio u mišju rupu.

– Dajte, završite to! – zapovjedno joj odgovara Bašić.

USKOK inače Josipu Rimac sumnjiči da je svoje “usluge” od Bašića naplaćivala najmanje 40.000 kuna mjesečno, a za nju je nezgodno to što je puno toga sačuvala u svom mobitelu. Taj mobitel, nakon što je joj je oduzet, za istražitelje je postao pravi zlatni rudnik, jer su uz osim stotina tisuća poruka nađeni i razni dokumenti, ali i njezine osobne zabilješke. Među tim zabilješkama su i razne svote novca koje su joj potrebne za kupnju raznih stvari ili plaćanje određenih troškova.

Neke od tih zabilješki napravljene su nakon razgovora s Bašićem, iz čega istražitelji zaključuju da je popise za plaćanje radila nakon što bi s njim te dogovorila svoju mjesečnu apanažu. Istražitelji su se pozabavili i njezinim financijama, pa su izračunali da joj je od 1. siječnja 2010. do 6. svibnja 2020. nerazmjer u prihodima i rashodima iznosio oko 1,2 milijuna kuna.

Još preciznije izračunali su da je od tog nerazmjera iznos od 497.078 kuna ostvaren od početka 2018. do svibnja 2020., odnosno u vrijeme kada je ona bila snažno involvirana u projekt gradnje vjetroelektrane Krš Pađene.

VIDEO Mamić pjeva hajdučku pjesmu