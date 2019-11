Nepoznati HDZ-ovac Mikuliću: Vaše se ime u Viber grupi ne spominje, tolerirate li ih zato?

Iz izvora bliskih izbačenim zagrebačkim HDZ-ovcima, koji su po kratkom postupku izbačeni iz stranke zbog poruka u WhatsApp i Viber grupama, procurio je anonimni e-mail koji je 15. listopada u 10.48 sati poslan na e-mail zagrebačkog gradskog HDZ-a (gzg-hdz@hdz.hr).

Naslovljen "Poziv na žurno djelovanje radi zaustavljanja kontinuiranog nanošenja štete ugledu HDZ-a", mail je napisao nepoznati član HDZ-a, tako stoji u potpisu maila u kojem je upozorio na "bjesomučne napade članova zagrebačke organizacije na politiku HDZ-a već više od godinu i pol dana". Nepoznati netko mail je uputio Andriji Mikuliću, predsjedniku zagrebačkog HDZ-a, i u njemu ga upozorava da on (Mikulić) ima uvid u korespondenciju, posebice u Viber grupi "Zna se HDZ", ali ništa ne poduzima da se ona spriječi.

"Također, zamjetno je da se Vaše ime u grupi nikada ne spominje, niti ste predmet bilo kakve, pa makar i blage kritike, iako se redom radi o članovima angažiranim na razini grada Zagreba. Ako je to razlog vaše tolerancije svakodnevnih napada na stranačku politiku na nacionalnoj razini od strane članova Zagrebačkog HDZ-a to implicira da ju u najmanju ruku ne zastupate niti se s njom identificirate, a u krajnjoj liniji da prema takvom djelovanju gajite određene simpatije." - piše u e mailu.

Uz mail je dodan i link ( koji je istekao), a na kojem su se mogle vidjeti sporne poruke devetorice članova - Bože Medića, Marijana Banellija, Ante Šimunovića, Miroslava Borasa, Vlade Kolaka, Dražena Raspudića i Ante Jelčića – koji su naposljetku i izbačeni iz HDZ-a.

Izvori bliski izbačenim zagrebačkim HDZ-ovcima smatraju da se iza tog anonimnog HDZ-ovca krije Miro Kapulica, savjetnike šefa HDZ-a Plenkovića i predsjednik Zajednice utemeljitelja HDZ-a, te drže da je Mikulić, kada je primio mail, o njemu obavijestio Plenkovića i inicirao izbacivanje. Međutim, u vrhu HDZ-a su na početku afere tvrdili da je anoniman mail s porukama došao i u središnjicu HDZ-a, odnosno na mail Andreja Plenkovića. U zagrebačkom HDZ-u su pak tvrdili da oni nisu dobili na uvid nikakve poruke nego da su im one spuštene iz središnjice...

E-mail prenosimo u cijelosti:

PREDSJEDNIKU G.O. HDZ GRADA ZAGREBA

"Poštovani gospodine predsjedniče zagrebačkog HDZ-a!

Politika HDZ-a kontinuirano i bjesomučno se napada i to od strane članova Vaše organizacije već više od godinu i pol dana. Tijekom izbornih kampanja otvoreno se napada politika stranke i sve odluke njezinih tijela, zagovaraju druge političke ju opcije i daju jasne naznake da će se isto dogoditi i tijekom predsjedničke kampanje (s jasnom inklinacijom prema Miroslavu Škori u čijem stožeru je dio najglasnijih sudionika već aktivan), a da nitko na to ne reagira.

To čini grupa mrzitelja ovog HDZ-a, njegove politike i njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Platforma za takve napade i potkopavanje svih napora Vlade RH i predsjednika stranke su grupe na društvenim mrežama, ponajprije grupa Bože Medića „ZNA SE – HDZ“.

Kako se iz vidi iz informacija o grupi, ona ima 250 članova, a među njima su kao glavni akteri i mnogi dužnosnici vaše organizacije, članovi vašeg Gradskog odbora, pa čak i članovi predsjedništva Gradskog odbora. Količinom mržnje prema svakom potezu HDZ-a i hrvatske vlade naročito se ističu Božo Medić, koji je oformio ovu grupu (član je vašeg gradskog odbora) i Marijan Banelli (koji je član vašeg predsjedništva i predsjednik zagrebačke Zajednice poduzetnika i obrtnika, Ante Šimunović, Miroslav Boras, Vlado Kolak, Dražen Raspudić i Ante Jelčić (rođak).

Iz informacija o sudionicima grupe razvidno je i da Vi imate uvid u njezinu djelatnost, pa tim više čudi vaše toleriranje svih ovih aktivnosti. Također, zamjetno je da se Vaše ime u grupi nikada ne spominje, niti ste predmet bilo kakve, pa makar i blage kritike, iako se redom radi o članovima angažiranim na razini grada Zagreba. Ako je to razlog vaše tolerancije svakodnevnih napada na stranačku politiku na nacionalnoj razini od strane članova Zagrebačkog HDZ-a to implicira da ju u najmanju ruku ne zastupate niti se s njom identificirate, a u krajnjoj liniji da prema takvom djelovanju gajite određene simpatije.

Ovaj materijal Vam ne šaljem s namjerom da činim štetu HDZ-u, nego da vas potaknem da zaustavite takvo destruktivno djelovanje unutar organizacije koja je u posljednja dva izborna ciklusa ostvarila dosta mizerne rezultate i time u kontekstu nacionalnog HDZ-a svela udio Grada Zagreba na takve postotke koji obezvrjeđuju napore stranke u ostalim sredinama.

Šaljem ga zato što su u ovoj grupi i neki ljudi koji nisu članovi stranke, koji u ovim raspravama ili sudjeluju ili ih prate, poput nekih novinara, uključujući i (s vremena na vrijeme) Velimira Bujanca, pa mislim da ne bi bilo ni u interesu HDZ-a ni Vašem osobnom da se dio ovoga pojavi u javnom prostoru i medijima.

Stoga Vas molim da na ovu situaciju odmah reagirate i time ispravite dosadašnji propust, jer ljudi koji to rade ne pridržavaju se Statuta, Etičkog kodeksa i odluka mjerodavnih stranačkih tijela, ne zastupaju niti promiču Program i interese stranke, niti se zalažu se za uspjeh HDZ-a na izborima. Naprotiv. Time su zapravo, osim na formalnoj razini zbog vašeg nereagiranja, de facto prestali biti članovi stranke. Ukoliko to ne napravite i formalno, a to je isključivo u Vašoj nadležnosti, ovaj ću materijal poslati predsjedniku i glavnom tajniku stranke, koji za razliku od Vas nisu sudionici ove grupe pa možda nemaju sve informacije."