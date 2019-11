Izbačeni HDZ-ovci pisali Plenkoviću: Za sve znamo samo iz medija, hoćemo odgovore!

Izbačeni zagrebački HDZ-ovci pisali su danas šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću i cijelom vodstvu te stranke kao i Andriji Mikuliću, šefu zagrebačkog HDZ-a i članovima GO-a te zagrebačkog Časnog suda. Izbačeni su u tom pismu postavili deset pitanja budući da su iz stranke eliminirani po kratkom postupku zbog poruka u Whatsapp i Viber grupama 'Uskoci i hajduci' i 'Zna se HDZ'. Pišu da su iz medija doznali da se protiv njih vode stegovni postupci te da su isključeni iz stranke.

"Obzirom da od strane Gradskog odbora nisam obavješten da se protiv mene vodi bilo kakav postupak, odnosno da mi nije dostavljen akt kojim me se tereti, niti sam pozvan da nazočim bilo sjednici Gradskog odbora, bilo da iznesem obranu pred Časnim sudom, ovim putem bih Vas molio pojašnjenje kako slijedi:

1. Po kojim odredbama Statuta HDZ-e , Pravilnika o radu časnih sudova i Poslovnika o radu Gradskog odbora je stegovni postupak proveden?

2. Mozete li mi dostaviti pismeno kojim me se tereti i dokaze uz njega kako bi uopce saznao sto mi se to točno stavlja na teret?

3. Mogu li saznati je li članovima Gradskog odbora prije odlučivanja na telefonskoj sjednici dostavljeno pismeno kojim me se tereti i dokazi uz njega?

4. Možete li mi dostaviti zapisnik s odrzane telefonske sjednice iz kojeg bi bilo razvidno kako su članovi Gradskog odbora pojedinačno glasovali o mom upućivanju na Časni sud?

5. Možete li mi dostaviti odluku kojom me Gradski odbor upućuje na Časni sud?

6. Mogu li saznati je li članovima Časnig suda prije odlučivanja dostavljeno pismeno kojim me se tereti i dokazi uz njega?

7. Zašto nisam pozvan da iznesem svoju obranu pred Časnim sudom?

8. Možete li mi dostaviti zapisnik sa održane sjednice Časnog suda iz koje bi bio razvidan tijek iste, kao i kako su članovi pojedinačno glasovali o mom isključenju?

9. Možete li dostaviti obrazloženu odluku o mom isključenju iz članstva HDZ-e s uputom o pravnom lijeku kako bi mogao izjaviti žalbu Visokom časnom sudu?

10. Možete li mi dostaviti primjerak važećeg Pravilnika o radu časnih sudova HDZ-e kako bi znao po kojoj proceduri mogu braniti svoja prava i interese?.

U očekivanju Vašeg ŽURNOG odgovora srdačno Vas pozdravljam

mr.sc. Božo Medić, član Gradskog odbora

Anita Prka Đurašić, univ. bac. phil. croat.

Miro Boras, dipl. ing. strojarstva

Vlado Kolak, dipl. oecc

Krasnodar Raguž, dipl. iure

Vedran Černi,

Ante Šimunović