Nemojte paliti vatru na otvorenom! Zbog komadića žara s roštilja izgorjelo 100 kvadrata u Tugarama

Požar može buknuti iz raznih razloga, od prirodnih poput udara munje do onih manje prirodnih, poput odbačenih opušaka ili pak namjernog podmetanja. U ljetnim danima uz visoke temperature i česte udare vjetra, i trenutak nepažnje dovoljan je da se dogodi tragedija. Koliko često i lako požari izbijaju ilustrira podatak Hrvatske vatrogasne zajednice da je od 1. do 2. kolovoza na području Republike Hrvatske zabilježeno 114 vatrogasnih intervencija, u koje se ne ubrajaju aktivni požari koji su buknuli prije četvrtka.

Tijekom jučerašnjeg dana na području Vinjana Donjih, Vojnića Sinjskog i Tugara zabilježene su požari otvorenog prostora, nastali kao posljedica neodgovornog ponašanja prilikom spaljivanja lišća i suhe trave, otpada i loženja roštilja, navodi Splitsko-dalmatinska policija, te upozorava građane na pojačan oprez.

U mjestu Vinjani Donji osoba je palila lišće i suhu travu. Nije bilo potrebe za postupanjem vatrogasaca. U mjestu Tugare osoba je u prostoriji bez krovišta ložila vatru za roštilj, međutim, jednu šišku vjetar je prebacio preko zida, te je izbio požar u kojem je opožareno 100 metara kvadratnih suhe trave i niskog raslinja, dok je u Vojniću Sinjskom osoba pored kuće palila smeće, pri čemu je opožareno 50 metara kvadratnih suhe trave i raslinja.

U sva tri navedena događaja postupanjem policijskih službenika osobe su identificirane, poduzete su mjere i radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja, te će se nadležnom inspektoratu podnijeti izviješća radi poduzimanja radnji iz njihove nadležnosti i podnošenja odgovarajućih prijava.

Ovakvi se požari zbog nedovoljne pozornosti i neodgovornog ponašanja mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte, te ugroziti ljudske živote i ovakvim radnjama građani mogu počiniti kazneno djelo Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom (izazivanje opasnosti za živote ili tijelo ljudi ili imovinu većeg opsega) za koje je zakonom zapriječena kazna od 6 mjeseci do 5 godina.

Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 1990 do 19900 eura ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od 260 do 1990 eura. Također, istim je zakonom propisana i novčana kazna u iznosu od 130 do 1990 eura za prekršaj fizičke osobe koja ne prijavi nastanak požara i ne dostavi sve informacije o požaru.

Iz splitske policije pozivaju građane na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru te na poštivanje odluke lokalne samouprave (županijske, gradske ili općinske) o spaljivanju korova, trave i drugog otpada biljnog porijekla, kojom su propisani uvjeti za spaljivanje. Također apeliraju na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja o tome odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve na broj 112.

