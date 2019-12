Nedjeljko Babić: Pokradenih 400 milijardi kuna možemo vratiti u zemlju za nekoliko dana

Među glavnim točkama izbornog programa prvog čovjeka Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca je borba protiv korupcije i revizija privatizacije.

Predsjednički kandidat, predsjednik Hrvatske stranke svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca Nedjeljko Babić, izložit će svoj program na današnjoj konferenciji za novinare, a za Večernji list jutros otkriva neke od najvažnijih naglasaka.

- U mom programu, koji smo nazvali ‘Četiri puta četiri’, među glavnim su točkama borba protiv korupcije i revizija privatizacije do 1990. S privatnih računa u inozemstvu želim vratiti 400 milijardi pokradenih kuna. To nije neizvedivo. Štoviše, može se napraviti praktički u nekoliko dana, a tim novcem možemo kreirati 400.000 radnih mjesta i očistiti dio duga. Sve te prodane tvornice bile su u vlasništvu naroda i narodu to treba i vratiti. Nema naprijed dok se pljačka ne sankcionira i dok se oduzeto ne vrati u državno vlasništvo - jasan je Babić, koji kaže da utrku od 10.000 metara kreće od starta, za razliku od nekolicine kandidata s medijskom prednošću koji su, kako veli, već na 8.000 metara. - Mediji su na neki način odredili favorite još prije nekoliko mjeseci, ali to ne znači da bi oni predsjedničke obaveze obavljali išta bolje od nas drugih.

To ga ne demotivira, a već gleda i prema parlamentarnim izborima.

- Da, za parlamentarne izbore se pripremam praktički već četiri godine. Imamo parlamentarnu demokraciju u kojoj se ne zna tko pije, tko plaća. Sabor nam se pretvorio u balkansku krčmu. Zalažem se, inače, za polupredsjednički sustav u kojem se zna tko je najodgovornija osoba u državi. Nije bez veze da ga Rusija, SAD i, recimo, Francuska imaju. Mi, pak, imamo predsjednika države sa, popularno rečeno, ovlastima fikusa, a predsjednik Vlade sluša umjetnu tvorevinu EU, koja nam donosi više štete nego koristi - kazao nam je Babić uoči konferencije za vinare i poručio da za njega nema razlike između HDZ-a i SDP-a, te da je dosta podjela na lijeve i desne, ustaše i partizane.

Inače, Nedjeljko Babić je porijeklom iz Klanjca. Rođen je 1968., a Hrvatsku stranku svih čakavaca, kajkavaca i štokavaca s oko 23.000 članova je i utemeljio 2016. Prije toga je bio član HDZ-a. Za predsjedničku kandidaturu je predao 14.000 potpisa, a za sebe voli reći da je čovjek iz naroda.

- Radimo na tome da se približimo narodu i da napokon narod ima svog predstavnika, a ne da svi govore kako su predstavnici naroda - riječi su N. Babića.

