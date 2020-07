'Nećemo glasati za Sabor ako budemo ravnopravni u BiH'

Zašto mediji nikada ne snime gužve na biralištima u Pitomači, nego ovdje u Mostaru? Pa zato što to treba ljevici, da bi manipulirala kako mi ovdje presuđujemo. Sada vidite da ovdje nema gužvi. Nema guranja, ne, nije se autobusima išlo glasati u Hrvatskoj”, rekao je to jučer Ante Bošnjak, koji je u popodnevnim satima došao glasati na biralište u Osnovnoj školi Petra Bakule u Mostaru. Oko 15 sati, kada smo s njim razgovarali, nije bilo redova, a na svakom od 20-ak birališta, organiziranih po slovima prezimena, te jedno za građane koji glasaju za deset izbornih jedinica u Hrvatskoj, čekala je jedna ili eventualno dvije osobe.

To je i razumljivo jer je “čelopek” (lokalni izraz za vrućinu) prizemljio čak i Hercegovce u želji da “nametnu vlast onima u Zagrebu”. “Ma to ti je šupljak, moj momak”, dobacuje jedan stariji čovjek u kafiću nadomak biračkome mjestu koje su “okupirali” stranački aktivisti nekoliko lista koje se bore za tri mandata dijaspore. “Svi dobro znaju da je plašenje Hrvata Hercegovcima propaganda, pošto je jasno da nisu baš najbolje prošli u sučeljavanju”, kaže ovaj čovjek, za kojega doznajemo da je Miro Bebek.

“Ne mijenjaju dres”

“Sjećam se izbora kada je dolazio Mesić na vlast. Tada su prvi put plašili ljude u Hrvatskoj kako će im neki Hercegovci presuditi. Svi znaju da to nije istina, ali ta se propaganda stalno ponavlja”, dodaje on. Nije htio otkriti za koju je političku opciju glasao, tek je poručio da “nikada nije mijenjao dres”. Na pitanje zašto uopće izlaze na izbore za Republiku Hrvatsku, njegov kolega za stolom Ante Raspudić poručuje da zapravo žele da “Zagreb konačno stane iza njih da bi u BiH bili ravnopravni”. “Mi glasamo na izborima u Hrvatskoj da bi nam Zagreb pomogao. Neki ne razumiju ili su zlonamjerni.

Naročito su nas uvrijedile Berine riječi (Davora Bernardića, op. a.) da BiH treba biti građanska država. To isto i (Željko) Komšić govori. Evo, obećavam da više nikada neću glasati na izborima za Sabor ako nam Hrvatska pomogne da nas ovdje ne preglasavaju”, dodaje Raspudić. Unatoč koronavirusu, znatno veći broj birača glasao je tijekom dva dana izbora za Hrvatski sabor u BiH, koja je tijekom proteklih izbornih procesa činila više od 70 posto svih birača izvan Hrvatske. Očekivano je najviše birača bilo u Mostaru. Tamo je jučer glasalo više od 10.000 ljudi već do 13 sati. No čak i da ih je izašlo svih 96.000, koliko ih je upisano u BiH, ništa to ne bi promijenilo odnos u Saboru s tri zajamčena mjesta.

Zahvaljujući dobroj organizaciji, čak i unatoč strahu od širenja koronavirusa, dezinficiranju ruku i nošenju maski, veći dio dana nije bilo gužvi. Osim ujutro kada su uglavnom stariji ljudi glasali upravo kako bi zaobišli već sada nesnošljive vrućine u gradu na Neretvi i nakon nedjeljnih misa u ranim popodnevnim satima. Iza Mostara, najviše birača došlo je glasati u Vitezu, njih više od 3000, slijedi Livno s više od 2000 birača, Sarajevo s njih oko tisuću, zatim Tuzla i Banja Luka, u kojoj je zabilježen tek simboličan broj birača. XI. izborna jedinica do 2016. godine bila je neosvojiva utvrda HDZ-a, kada su izgubili jedan od tri zastupnička mandata, koliko se ukupno bira u dijaspori. Tada se u Sabor plasirao general Željko Glasnović. Ovaj put moguće su sve kombinacije jer mjesto pod suncem traži još i Most. Najviše je svoju stranačku mašineriju upregnuo šef ovdašnjeg HDZ-a BiH Dragan Čović. Upitan da komentira kampanju kojom se Hrvate iz BiH nastoji prikazati “prevagom”, Čović je istaknuo da se to nikada nije dogodilo. „Bosanskohercegovački Hrvati, a nisu to samo Hrvati nego i drugi birači u BiH, nikada nisu presudili, na bilo kojim izborima, i za Sabor i za predsjednika RH, pa sam siguran da neće ni ovaj put“, rekao je Čović.

Čović: Dio smo jednog prostora

Ocijenio je da tri zastupnika koja se biraju u BiH i dijaspori predstavljaju tek simboličnu vezu s Hrvatima izvan Hrvatske. „Mi samo šaljemo poruku da smo dio jednog prostora i, kada to već Ustav RH omogućava, želimo iskoristiti to svoje pravo. Naša očekivanja uvijek su vezana za one koji nam žele pomoći da hrvatski narod u BiH osigura apsolutnu jednakopravnost kao konstitutivan narod i koji nam mogu pomoći na europskome putu“, istaknuo je on. Najvažniji rezultat zadnjeg saziva Sabora bila je Deklaracija o pravima i položaju Hrvata u BiH. Očekivanje ovoga naroda od novoga saziva jest da ta deklaracija zaživi u praksi, a oni budu ravnopravni u BiH.