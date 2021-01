'Ne vidim tu kaznenu odgovornost, ali to je jadno. Branit ću pravo političara da budu budale'

Predsjednik Zoran Milanović je danas na pitanje novinara komentirao slučaj snimke Žarka Tušeka. Na njoj se. podsjetimo čuje kako HDZ-ov član predsjedništva Tušek, koji je i saborski zastupnik, nudi nezavisnom vijećniku u Gradskom vijeću Oroslavja Viktoru Šimuniću razne funkcije.

"Politička korupcija ne znam što to znači. Ne vidim kaznenu odgovornost. To nije trgovina utjecajem, to je anticipirana trgovina utjecajem u smislu stvaranje neke koalicije. Dobro je da javnost to vidi, da vidi kakvim se metodama koriste političke stranke, što nude. Izjednačit to s kaznenim djelom, ja tu naprosto branit ću pravo političara da budu budale. A što mislite da je koalicijski dogovor nego nuđenje funkcija. Neka ukinu javni natječaj, zna se kako se na to mjesta dolazi. To meni nije u redu ljudski, to je jadno to je bijedno", kazao je Milanović.

"Na ta mjesta će dolaziti ljudi uz potporu politike, to nije obrana Plenkovića ni Tušeka, već pokazatelj kako sustav funkcionira i ljudi mogu birati", kazao je. Milanović je dodao da treba pretstai hajka.

Šimunić, koji je snimio razgovor s predsjednikom krapinsko-zagorskog HDZ-a i saborskim zastupnikom Žarkom Tušekom, potvrdio je da je dobio poziv od USKOK-a u vezi s tim sastankom i tajno snimljenim razgovorom te da će se danas odazvati pozivu.

USKOK je na svojim stranicama također potvrdio da je Šimunić pozvan na razgovor.