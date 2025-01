Nazvao ga i zaprijetio da će ga ubiti i zapaliti mu kuću: 'Odrobijao sam jednog lika, odrobijat ću i tebe'

- Ubit ću te i zapalit ću ti kuću! - prijetnja je koju je jedan 54-godišnjak izrekao čovjeku kojeg je 20. rujna 2024. nazvao na telefon. Ta prijeteća rečenica, prestrašila je muškarca kojeg je 54-godišnjak nazvao, pa je na koncu 54-godišnjak zaradio optužnicu za prijetnju. Tužiteljstvo u toj optužnici traži da ga se osudi na kaznu od sedam mjeseci zatvora. Optuženi 54-godišnjak nijekao je krivnju te je naveo da je tek nakon što je uhićen i doveden na ispitivanje vidio kako se čovjek kojeg je zvao zove.

- Nisam mu nikad prijetio, a on je bio taj koji je mene zvao. Razmijenili smo nekoliko poruka u kojima sam bio prisutan. On je mojoj izvanbračnoj supruzi kazao: Da vrijediš ne bi živjela s kokošima! Zvao me da me pita imam li kakav automobil za prodati i to kada sam mu kazao da sam njezin muž. Netočno je da sam ga zvao u travnju jer sam tada bio u zatvoru - branio se 54-godišnjak. No oštećenik je drugačije iskazivao pa je kazao da ga je u travnju 2024. nazvala njemu nepoznata osoba.

- Bila je riječ o muškarcu koji me pitao poznajem li osobu kojoj sam prodao Vento. Pitao sam tko je to, a taj mi je muškarac odgovorio: Vidjet ćeš tko sam ja jer sam upravo izašao iz zatvora, odrobijao sam jednog lika, odrobijat ću i tebe ako treba! Spominjao mi je i neku ženu s kojom on nešto ima. Odgovorio sam mu da ne znam o čemu priča i poklopio slušalicu. No on me nastavio zvati i prijetiti da će mi se krvi napiti jer sam se upucavao njegovoj ženi, govorio mi je da pazim jer imam slabo srce..... Tražio je da se negdje nađemo, ali ja to nisam htio. Kada mi je zaprijetio da će me ubiti i zapaliti mu kuću, prijavio sam ga policiji - iskazivao je oštećenik.

