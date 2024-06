Nasukala se lukzuzna jahta vrijedna oko 350.000 eura: Vlasniku naložen hitni rok da ju ukloni

Na španjolskom otoku Formenteri, skupina zbunjenih turista naišla je na luksuznu jahtu i njezinu posadu kako stoje na vrhu pješčane dine nakon što se plovilo nasukalo zbog navigacijske pogreške. Viralni video i fotografije, snimljene 22. lipnja, prikazuju jahtu zaglavljenu gotovo okomito na pješčanoj plaži otočića Espalmador. Vjeruje se da je riječ o 17-metarskoj sportskoj jahti marke Pershing, čija vrijednost doseže do 300.000 funti (oko 350.000 eura).

Na fotografijama se vidi jahta oslonjena na malu pješčanu uzvisinu, dok ljudi penjući se na palubu, stoje na pramcu koji visi u zraku. Prema časopisu PowerYacht, spekulira se da je plovilo moralo putovati brzinom od 35 čvorova kako bi se nasukalo na ovaj način. Lokalni španjolski mediji izvijestili su da, srećom, nitko od posade nije ozlijeđen u ovom neobičnom incidentu.

Vijeće Formentere jučer je vlasniku nasukanog broda dalo 48 sati da ukloni jahtu i sve materijale koji bi mogli ugroziti okoliš i prirodu otoka, izvještava La Voz de Ibiza. Llorenç Córdoba, parlamentarni predstavnik Sa Unio de Formentera, potvrdio je da će područje biti označeno kako bi se spriječili incidenti sa znatiželjnim promatračima koji se približavaju mjestu nesreće.

High and dry! Moment baffled tourists find luxury yacht and its crew perched on top of a sand dune after it slammed into Spanish island beach in navigation blunder https://t.co/DkTd8WIhh4 pic.twitter.com/5bZyTO5XSF