Napadnut zagrebački taksist: Tukao me i lovio oko auta, vikao mi je da sam Cigan

Zagrebački taksist romskog porijekla Enis I. prije deset dana doživio je rasistički napad, vrijeđanje te, između ostalog, zadobio udarac šakom u glavu. Završio je na hitnoj, a preporučena mu je i psihijatrijska pomoć. Policija je potvrdila da je ovaj napad zabilježen te kako tragaju za počiniteljem

Enis je redakciji 24 Sata ustupio dokumentaciju hitne pomoći i bolnice Sveti Duh te ispričao što se dogodilo te noći u utorak 13. rujna.

– Pozvan sam na vožnju i pokupio sam klijente kod Tkalče. Bile su tri žene i jedan muškarac. One su bile na stražnjem sjedalu (jedna od njih naručila je vožnju), a on na suvozačevu. Imao je oko pedeset godina. S obzirom na to da je bilo nekoliko automobila iza mene, a oni su žurili, krenuo sam i u zbrci nisam stisnuo na aplikaciji da sam krenuo pa me navigacija vodila na pogrešno skretanje. Tražili su me da puštam glazbu. U međuvremenu me muškarac počeo ispitivati odakle sam. Rekao sam da sam cijeli život tu, a da su moji iz Makedonije – ispričao je Enis.

Suvozač je uskoro postao agresivan. Počeo je napadati Enisa, govorio mu je da je pridošlica i da ga krade. Enis je pokušao objasniti muškarcu da će se vožnja početi naplaćivati tek kada ju on pokrene u aplikaciji i da će zapravo biti jeftinija, no muškarac je odbio objašnjenje i rekao da će im Enis morati dati sto kuna.

U pokušaju izbjegavanja agresije, Enis je rekao da im neće naplatiti vožnju, no njegova je ponuda imala suprotan efekt.

– Odjednom je počeo psovati, svašta mi je izgovorio. Ja sam šutio, ignorirao sam ga. U jednom momentu me počeo udarati po ramenu, sve jače i jače. Okrenuo sam glavu prema njemu i rekao da me ne može udarati. Zatim me udario šakom u glavu – kaže potreseni taksist.

– Počela mi je špricati krv. Izašao sam iz auta, bilo je to na križanju Gajeve i Ulice baruna Trenka. Htio sam nazvati policiju, ali on je rekao da mi nije ništa, da se vratim i vozim ih dalje. Zatim je i on izašao iz auta i krenuo na mene. Počeo je nešto vaditi iz džepova, uplašio sam se, tko zna što je imao u njima i počeo sam bježati oko auta. Više puta nasrtao je na mene, ali sam se uspijevao izmaknuti. Vikao mi je da sam Ciganin. Nakon toga pobjegli su u nepoznatom smjeru, a kako vožnja još nije završila, nazvao sam gospođu koja je naručila taksi i pitao za ime čovjeka koji me napao. Nije ga htjela reći, rekla je da je najbolje da ovo zaboravimo. Pitao sam kako da zaboravim, a ona je rekla da sam krivo skrenuo. Ponovio sam joj da nisam ni htio naplatiti i da to nije razlog da se udara. Ona je na to rekla da mi može platiti vožnju, ako želim. Nisam htio – prepričava Enis.

Srećom, u blizini se nalazila policija. Službenik koji je prolazio ulicom primijetio je da je Enis krvav te gestikulirao da sluša telefonski razgovor. Žena s druge strane linije ponovila je kako bi najbolje bilo da se sve zaboravi jer je napadač bio "malo pijan". Kada je razgovor završio, policajac je Enisu dao svoj broj i otišao do postaje. U međuvremenu je došlo još policije te hitna pomoć, a napravljen je i izvještaj.

Enis je dobio i termin za psihijatra. Kaže kako se ne osjeća dobro, ne spava, boji se hodati ulicom, a na svaki glasniji zvuk se "cima". – Želim naglasiti da jesam Rom, završio sam srednju školu i nikad nisam imao nikakvih problema. U policiji nemaju nikakav zapis o meni. Mučim se za kruh na radnom mjestu, a dobijem ovo – naglasio je Enis I.

VIDEO: Oprez, uznemirujući sadržaj! Tuga ruskih obitelji dok im mobiliziraju muškarce: Suze i zagrljaji na oproštaju