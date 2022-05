Nalaz obdukcije i DNK analize trebao bi potvrditi je li pronađeno tijelo Mateja Periša

U Beogradu je u srijedu ujutro pronađeno tijelo mladog muškarca, a sudeći prema odjeći, najvjerojatnije je riječ o Splićaninu Mateju Perišu koji je na staru godinu nestao u srpskoj metropoli. U Beograd je odmah otišao Matejev otac Nenad Periš koji čeka nalaze obdukcije i DNK analize koja bi ztrebala otkriti identitet mladića.

Podsjetimo, 27-godišnjem Splićaninu, ekonomistu i bivšem vaterpolistu koji je radio kao skiper izgubio se svaki trag u noći s 30. na 31. prosinca prošle godine u Beogradu. Tamo je naime stigao s prijateljima na novogodišnji doček.

VIDEO U Dunavu pronađeno tijelo mladića: Odjeća odgovara onoj koju je imao Periš, pronađen sat i mobitel.

Tijek događaja:

8:45 - Zvali su me ujutro iz Beograda i rekli mi da je u Dunavu pronađeno tijelo mladića i da sve upućuje na to da je riječ o Mateju. Po odjeći, satu, sve upućuje na to da je riječ o njemu. Ovo je strašno velika bol za sve nas. Čekali smo sve vrijeme radosnu vijest, a istina je takva kakva jest. Zahvaljujem svima koji su bili uz nas, pomagali nam i pružali podršku. Sve bih zamolio da nas u ovim trenucima oslobode pritiska. Situacija je izuzetno teška za cijelu našu obitelj – rekao je jučer Nenad Periš koji je rekao kako očekuje i da se obavi DNK analiza.

8:30 - Tijelo mladića pronađeno je nekoliko kilometara nizvodno od mjesta gdje se pretpostavlja da je Matej Periš ušao u vodu Save. Prema riječima dunavskih riječnih mornara pokraj Beograda pretpostavlja se da je tijelo isplivalo zbog oscilacija u vodostaju Dunava i jakoga vjetra. Tijelo je prvi vidio kapetan broda Lađar Mio Milovan Zelenović koji je pozvao i policiju.

– Šetali smo se palubom kada smo ugledali nešto u daljini. Kada smo prišli bliže, vidjeli smo tijelo. Pozvali smo policiju. Na lice mjesta prva je stigla naša beogradska policija, a onda riječna policija. Možda je jak vjetar i utjecao na to da se tijelo otkači i da ispliva. Sreća je bila da smo naišli i vidjeli ga, a vodostaj bio srednji pa ga voda nije odnijela – rekao je Zelenović.