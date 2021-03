Nakon mjeseci potrage naišla na nove informacije: 'Uvjerena sam da je moja sestra živa'

Danka Vidaković (48) iz njemačkog sela Gerstetten u Baden-Württembergu već mjesecima pokušava doznati istinu o svojoj sestri blizanki za koju su liječnici rekli kako je preminula samo dan nakon rođenja. Da ima sestru blizanku doznala je kada je imala 15 godina, a u njezinu smrt nikada nije povjerovala. Nedavno je dobila i novu potvrdu za svoje sumnje te je još više uvjerena da joj je sestra živa.

– Nedavno sam dobila izvadak iz Matične knjige rođenih i Matice umrlih. Neki se podatci ne podudaraju, pogotovo o mjestu rođenja i navodne smrti moje sestre blizanke – rekla je Danka za Fenix magazin. Ona i sestra rođene su u Sisku 1. listopada 1973. godine u jutarnjim satima. Roditelji su njoj nadjenuli ime Danka, a sestri Neda. U izvatku iz Matice umrlih općine Črnomerec u Zagrebu kojeg je Danka dobila prije nekoliko dana, piše kako je njezina sestra rođena i preminula u Kutini. Pod rubrikom „ime“ piše „nepoznato“.

– To je čudno, jer su nam roditelji izabrali ime i prije nego smo se rodile. Prezime Zukanović i ime roditelja Ivan i Slavica je točno navedeno. U to vrijeme su mom ocu rekli kako je jedna blizanka preminula dan poslije rođenja, a u izvatku iz Matice umrlih piše kako je preminula istog dana kad je rođena u večernjim satima, odnosno u 20 sati i 45 minuta i to u Kutini. Nitko u to vrijeme nije spominjao da su djevojčicu iz Siska prevozili u bolnicu u Kutinu, već su obje blizanke prevezene helikopterom u Vinogradsku bolnicu, današnju bolnicu „Sestre milosrdnice“ u Zagrebu. Otkud onda podatak da je preminula u Kutini. Nitko od obitelji nije vidio tijelo moje sestre – govori Danka te opisuje kako je uspjela dobiti smrtni list za kojeg se prvo govorilo da ga nema.

– Kada sam došla u matični ured tražiti smrtni i rodni list za sestru, rodni list sam dobila odmah, a za smrtni su rekli da ga nema i onda su negdje zvali i dobili broj pod kojim je upisana kao preminula, ali mi nije jasno zašto njoj piše da je rođena u Kutini kad smo blizanke i obje smo rođene u Sisku. Nije mi jasno niti zašto joj u rubrici ime piše „nepoznato“, a roditelji su rekli da su joj nadjenuli ime Nada. Ništa mi više nije jasno. Sada sam uvjerena da je moja sestra živa, a to tvrdim od dana kada sam doznala da imam sestru. Mama mi je rekla da joj nisu dali da mene dođe vidjeti u bolnicu dok sam bila u inkubatoru, a u bolnici sam bila dva mjeseca. Samo je smjela doći po mene. Iskreno, sada se pitam jesam li ja uopće njezino dijete – pita se Danka. Ona već dvije godine živi u Njemačkoj i pokušava doznati istinu o svojoj sestri.

– Puno je razloga zbog kojih ne vjerujem u njezinu smrt. Osjećam, sumnjam i uvjerena sam kako je moja sestra negdje živa, a najnovija saznanja su me još više uvjerila u to – kaže Danka.

Da je imala sestru blizanku i to jednojajčanu, Danka je doznala slučajno. Imala je 15 godina i htjela podići rodni list u matičnom uredu, no dobila je rodni list na ime Nada Zukanović. Nije znala zašto piše drugo ime, a ostali su podatci bili točni. Majka ju je napustila kad je imala samo šest mjeseci pa nju nije mogla pitati. Pitala je oca, a on joj je tada otkrio istinu o blizanki Nadi. Njezini roditelji nisu dobili smrtovnicu, ni tijelo bebe, niti su znali kako je jedna blizanka preminula.

