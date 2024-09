UŽIVO Zaiskrilo između Dalije Orešković i ministra Šipića: 'Vi ste najslabija karika u Vladi'; Jandroković: 'Kakvo pitanje, takav odgovor'

* Sabor nakon godišnjeg odbora počinje sa zasjedanjem

* 3. sjednica počinje aktualnim prijepodnevom

* Sabor zasjeda u novim prostorijama u Vojnom učilištu 'Franjo Tuđman' na zagrebačkom Črnomercu

Tijek događaja:

10:13 - Nakon što je Dalija Orešković postavila pitanje ministru demografije i useljeništva Ivanu Šipiću te mu kazala kako je on 'najslabija karika u Vladi' i 'utjelovljenje paradoksa', ministar Šipić joj je oštro odgovorio kako on žene neće vrijeđati jer je i njega rodila jedna žena. Na to se javila SDP-ova Sabina Glasovac koja je kazala da ministar nije odgovorio na pitanje, a predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovorio joj je: 'Kakvo pitanje, takav odgovor.'

- Pokazali ste da će da će vašim predsjedavanjem Hrvatska imati koristi koliko i Europa od Dubravke Šuice. Vi ste izborna prijevara birača, protiv premijera ste podnosili kaznene prijave, vama demografske politike nisu prioritet - kazala je na kraju Dalija Orešković.

10:00 - Imate li procjenu koliko ćete oslabiti kupovnu moć građana RH odlukom da poskupite energiju i što kanite poduzeti s time, upitala je Mirela Ahmetović premijera Andreja Plenkovića.

- Vi ste 17. travnja nakon kraja parlamentarnih izbora u srijedu kad je vaš veliki idol zajedno s nama teško poražen na parlamentarnim izborima, buncali o tome da ćete vi sastaviti Vladu s vašim prijateljima i partnerima. Jednako je buncajuće i ovo vaše pitanje danas. Vi ste očito prespavali zadnje tri godine krize u kojoj je Vlada HDZ-a s partnerima vodila politiku očuvanja socijalne kohezije u hrvatskom društvu suočena s višestrukim krizama. Vi sada govorite o tome što ćemo mi učiniti za standard građana i umirovljenika. Za razliku od vas, mi smo umirovljenicima, braniteljima, ugroženim kupcima energenata, poljoprivrednicima, ribarima, institucijama poput škola, fakulteta, bolnica, osigurali da cijene struje i plina ostanu iste, a da cijene naftnih derivata smanjene.

- Vi vršite verbalno nasilje proglašavajući mene da buncam, no to je vama svojstveno. Žulja li vas što sam bila u pravu kad sam govorila da lažete da ćete izgradnjom LNG terminala pojeftiniti plin, a vi ga sad poskupljujete 37 posto. Građane tko šiša, a šiša ih HDZ i to na nulu - odgovorila mu je Ahmetović.

9:43 - Sjednica je počela intoniranjem himne i minutom šutnje za preminule saborske zastupnike. Nakon toga krenula su pitanja za članove Vlade

9:10 - Premijer Andrej Plenković prije početka sjednice obišao je nove prostorije u kojima će Sabor zasjedati.

18.09.2024., Zagreb - Prije pocetka jesenskog zasjedanja premijer Andrej Plenkovic obisao je novu zgradu Sabora. Zbog obnove u potresu ostecene palace na Trgu svetog Marka Sabor ce u vojantni na Crnomercu raditi namanje tri godine. Photo: Patrik Macek/PIXSELL Foto: Patrik Macek/PIXSELL

9:00 - Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sazvao je 3. sjednicu Hrvatskoga sabora. Nakon utvrđivanja dnevnog reda sjednice predviđeno je vrijeme za postavljanje pitanja Vladi Republike Hrvatske, aktualno prijepodne.

Saborska sjednica počinje izvješćem premijera Andreja Plenkovića o sastancima Europskog vijeća. U nastavku tjedna Sabor će raspravljati o zakonima vezanim za stanovanje, a nakon toga o poreznoj reformi, rebalansu proračuna i proračunu, ustavnim sucima...

