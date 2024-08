Nakon 'Barbie' znatno porastao interes za ginekološke preglede

Filmovi imaju moć utjecati na živote gledatelja koji iz njih izvlače pouke, donose važne odluke ili jednostavno zaborave na brige uživajući dva sata uronjeni u svijet filmske magije. No, postoje i filmovi koji doslovce mogu spasiti živote. Jedan od njih je i "Barbie", objavljen u ljeto prošle godine. Ovih dana objavljena znanstvena studija pokazala je da je taj film izazvao znatan porast javnog interesa za ginekološke preglede zahvaljujući rečenici izgovorenoj pri kraju filma, kad glavna junakinja kaže da ide na pregled ginekologu. To je bila šala jer poznato je da lutke "Barbie" nemaju genitalije. No, u tjednima nakon izlaska filma znatno je na internetskim tražilicama porastao broj pretraživanja pojmova kao što su "ginekolog" i "zdravlje žena", što je skupinu znanstvenika potaknulo na istraživanje je li "Barbie" doista odigrala ulogu u podizanju svijesti o zdravstvenim problemima žena.

– Zanimali su nas neki od važnih, ali često neprepoznatih utjecaja različitih aspekata svakodnevnog života na javno zdravlje. Pop-kultura jedna je od njih – rekao je jedan od autora studije Christopher M. Worsham, liječnik intenzivne njege i profesor na Harvard Medical School, kojem su u istraživanju pomagali i Eva Senechal, Charles F. Bray i Anupam B. Jena.

Poznat je već slučaj povećanja kolonoskopskih pregleda za više od 20 posto nakon što mu se u TV emisiji "The Today Showu" uživo podvrgnula voditeljica Katie Couric, po kojoj je utjecaj javnih osoba na svijest o zdravlju nazvan "Couric efekt". Na taj je pregled pred kamerama nagovorila i kolegu voditelja Jimmyja Kimmela. Couric, nagrađivana TV zvijezda, postala je jedna od najpriznatijih zagovornica borbe protiv raka, a prije dvije godine ispričala je javno i svoju osobnu priču nakon što joj je dijagnosticiran rak dojke. Govorila je o važnosti uloge medija u edukaciji i osnaživanju onkoloških pacijenata. I glumica Angeline Jolie spasila je živote otvoreno govoreći o raku dojke, pa je za 64 posto povećan broj testiranja mutacija gena BRCA.

Film "Barbie" Grete Gerwig s Margot Robbie i Ryanom Goslingom bio je svjetski hit koji je u kinima zaradio oko milijardu i pol dolara. Istraživači su koristili podatke iz Google Trendsa i Glimpsea kako bi pratili tjedne trendove online pretraživanja u razdoblju od godinu dana prije izlaska filma do tri mjeseca nakon prikazivanja. U tjednu nakon izlaska filma zabilježen je porast od čak 51 posto u pretraživanjima pojma ginekolog i 154 posto povećanja pretraživanjima definicije riječi ginekolog. Došlo je, dakle, do iznenadnog porasta interesa za razumijevanjem onoga što ginekolog radi.

– Bili smo iznenađeni kada smo otkrili da postoji mjerljiv učinak jedne šale u dvosatnoj komediji – rekao je Worsham za PsyPost. Doznali su, dodao je, kako je jedan od ciljeva redateljice Gerwig i bio da s tom završnom rečenicom istaknu važnost ginekoloških pregleda. Iako su nalazi studije intrigantni, postoje i neka ograničenja koja treba uzeti u obzir, napominju autori, a jedno je od primarnih oslanjanje na trendove pretraživanja kao mjere javnog interesa i ponašanja.

– Mi ne znamo tko stoji iza tih internetskih pretraga. Kad smo predali rad na recenziju, jedan od recenzenata upitao je nešto u stilu kako znamo da to nije bila hrpa tinejdžera koji ne znaju što je ginekolog? No, ne bi li bilo sjajno da tisuće tinejdžera sada znaju što je ginekolog i da ih žene moraju posjećivati? Sviđalo se to nama ili ne, popularna kultura dio je našeg javnog zdravstvenog sustava, a ova studija nadovezuje se na postojeće koje to jasno pokazuju – zaključio je Worsham.

Jednu od najuspješnijih javnozdravstvenih kampanja krajem 1980-ih u Sjedinjenim Državama pokrenuo je Centar za komunikaciju o zdravlju na Harvardu, a uključivala je i serije "Kafić uzdravlje" i "Zakon u Los Angelesu". Anketa iz 2008. pokazala je da je za 26 posto Amerikanaca zabavna televizija jedan od tri glavnih izvora informacija o zdravlju. Veliku ulogu odigrale su i serije kao što su "Uvod u anatomiju" i "Dr. House". Nakon prikazivanja serije "Brojevi" u kojoj su se davale informacije o tome kako postati darivatelj organa, pokazalo se da su brojni gledatelji odlučili postati donori. I u Hrvatskoj imamo primjere kako poznate osobe mogu širiti svijest o brizi o zdravlju. Sjetimo se Zorana Šprajca koji je na kraju emisije rekao: "Tu i tamo se počešite po testisima, naravno, tko ih ima." Upozorio je time na važnost samopregleda radi što ranijeg otkrivanja raka testisa.

