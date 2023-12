Najavljene promjene kod doplatka za djecu u Njemačkoj: Spominju se iznosi od 300 do 600 eura

Obitelji diljem Njemačke uskoro će doživjeti značajne promjene u sustavu dječjeg doplatka, s ciljem pojednostavljivanja i osiguranja jednakog tretmana za svu djecu. Ova najava, koja već neko vrijeme kruži njemačkim medijima, uskoro će postati stvarnost, a očekuje se da će olakšati postupak i osigurati jednake mogućnosti za sve obitelji.

Od 1975. godine obitelji dobivaju dječji doplatak od prvog djeteta nadalje, koji je u početku bio raspoređen prema broju djece. Od ove godine dječji doplatak iznosi 250 eura za svako dijete, a prihodi roditelja ne igraju ulogu od 2012. godine, piše Fenix Magazin.

Ako su prihodi u određenim okvirima, obitelji imaju pravo na tzv. dječji dodatak za koji se moraju posebno prijaviti. Ako roditelji primaju građanski doplatak ili dječji dodatak, mogu ostvariti i naknade iz paketa "Obrazovanje i participacija". No, do sada to mnogi roditelji nisu iskoristili.

Ta mjera više neće postojati od 2025. godine. Pozadina je da će tako otprilike 5,6 milijuna djece, koja su trenutno u opasnosti od siromaštva u Njemačkoj, primati naknade brže, izravnije i lakše. Ubuduće će postojati tzv. dječji jamstveni iznos koji će zamijeniti dosadašnji dječji doplatak i isplaćivat će se neovisno o primanjima roditelja. Uz to, trebao bi postojati i dodatni dječji doprinos koji se raspoređuje ovisno o dobi djeteta i primanjima roditelja.

Obitelji koje primaju novčanu naknadu ili socijalnu pomoć do sada su bile uskraćene za ovu dodatnu naknadu, no od 2025. i one će imati pravo na tu novu naknadu. Za razliku od sadašnjeg postupka, obitelji mogu podnijeti zahtjev za osnovno uzdržavanje djeteta putem interneta. Ako želite biti sigurni, još uvijek možete podnijeti zahtjev izravno obiteljskoj službi Savezne službe za zapošljavanje.

U novoj naknadi, pod nazivom osnovna sigurnost djeteta, automatski se provjerava ima li obitelj i pravo na dodatni dječji doplatak. Ovaj dio projekta je još u razvoju, ali bi u budućnosti trebao biti dostupan putem web-stranice Savezne agencije za zapošljavanje, piše Fenix, dodajući da njemački mediji navode će iznos dječjeg doplatka u prosjeku biti oko 300 eura. Ona djeca čiji roditelji ne rade mogli bi dobiti iznos i do 600 eura na mjesec.

