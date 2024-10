Roditelji odveli problematičnog učenika na novu procjenu: Inspekcija preporučila smjenu ravnateljice

Slučaj s problematičnim dječakom u Zagrebu se nastavlja, a do sada još uvijek nema rješenja, učenici i dalje nisu na nastavi. Inspekcijski nadzor koji je proveden i objavljen pokazao je brojne propuste u radu škole iz koje je dječak ispisan, a Prosvjetna inspekcija preporučila je razrješenje ravnateljice. Bojkot nastave u zagrebačkoj osnovnoj školi se nastavlja, a roditelji su poslali novu poruku: “Dajemo rok od 24 sata za hitno rješenje!”

Na slučaj se danas oglasila zamjenica gradonačelnika Zagreba, Danijela Dolenec, koja je istaknula da se ovog tjedna očekuje dokumentacija stručnog povjerenstva škole, nakon čega gradski ured može izraditi novo rješenje. Kada je upitana zašto se ne provodi revizija postojeće dokumentacije, Dolenec je objasnila da je za ovako složenu situaciju potreban konstruktivan pristup svih uključenih strana, piše RTL.

“Na temelju dosadašnjih saznanja, vjerojatno će novo rješenje uključivati drugačiji tip školovanja, ali to se ne može unaprijed pretpostaviti. Ne mislim da pomaže kada ministar ili druge institucije umanjuju problem ili sugeriraju da je lako rješiv,” dodala je Dolenec, naglašavajući da je problem bio jednostavan, ne bi se intenzivno pratio nekoliko tjedana.

VEZANI ČLANCI:

U međuvremenu, RTL saznaje da su roditelji dječaka zatražili novu procjenu u javnoj instituciji, a postupak će trajati mjesec dana. “Ako se donese odluka da se dijete treba vratiti u razred, a to bude potpisano od nadležnih institucija, naravno da ćemo to prihvatiti,” izjavili su roditelji drugih učenika. U rješavanje ovog dugotrajnog problema uključio se i Sindikat učitelja, upozoravajući na urušavanje sustava. “Rješenja u interesu djeteta također su rješenja u interesu zaposlenika. No, prema zaposlenicima se ne može postupati na način da im se prijeti ili ih omalovažava,” izjavila je glavna tajnica Sindikata, Ana Tuškan.

Na pitanje o prijetnjama, Sindikat navodi da su možda institucije bile one koje su vršile pritisak. Ministarstvo od Sindikata traži dodatne informacije o prijetnjama kako bi, prema vlastitim riječima, obavijestili policiju o situaciji.

>>> FOTO Prosvjedi roditelja