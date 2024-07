Načelnik Tučepa jedva izvukao živu glavu: 'Jurio sam autom kroz vatru kao u filmu'

Požar koji je buknuo sinoć u Tučepima u ranim jutarnjim satima još nije bio pod nadzorom. Vatrogascima posao otežava vjetar koji puše na mahove, tzv. refule, i raspiruje vatru, a za vrijeme noći nije bilo moguće dići kanadere kako bi pomogli u gašenju vatrene stihije. Osim toga, na području Dalmacije od jučer gore još dva požara te su vatrogasne snage rastegnute do granica, a u pomoć im pristižu i vatrogasci iz drugih dijelova zemlje.

Iako je vatra ozbiljno zaprijetila kućama i hotelima, a zbog nje su zatvorene i neke ceste, žrtava, srećom, nije bilo, no načelnik općine Tučepi Ante Čobrnić jedva je uspio pobjeći kada mu se požar sinoć naglo približio. "Vraćao sam se s ribolova pred noć i išao podijeliti ribe s prijateljima oko hotela Alga. Nisam ni vidio da gori u nas. Tamo iznad hotela Alga vidim tu kod nas crvenilo. Krenuo sam cestom kroz Blato, došao do Čovića gdje je gorjelo i bio sam dosta niže od vatre, nekoliko stotina metara" opisao je za N1.

Kada je stao primijetio je da njemu u blizini gori vatrica koju je njegov prijatelj pokušavao ugasiti. "To je odjedanput diglo tu malu vatricu gore u borovinu, ona gore koja se činila 200 - 300 metara udaljena odjednom je došla do nas, došle su dvije cisterne... Jurio sam kao u filmovima kroz vatru autom, međutim eto, auto je stradao, ali ja sam izvukao živu glavu" kazao je, dodajući da se situacija kompletno promijenila u par minuta.

Kanaderi su jutros stigli na teren te je situacija značajno bolja nego u utorak navečer. "Malo gori iznad zaselka Podpeć, navodno je na tom predjelu Umac i počeli požar, ali ništa to značajno nije" otkrio je načelnik koji je razgovarao s vatrogasnim zapovjednikom na terenu. Zbog vatre su neki turisti odlučili ranije prekinuti svoj odmor, no Čobrnić kaže da su mještani već navikli na ovakve situacije i nisu se previše zabrinuli.

"Najviše je otišlo iz hotela Alge i Afrodite, vrlo malo Neptun i Jadran, to je ipak malo zapadnije prema Makarskoj. Pazite, po noći to izgleda strašno blizu, a gosti nisu navikli na to. Mi već s požarima, to nam je glavna ugroza, mi to drugačije gledamo" odgovorio je mirno, djelomično zato što zna kolike napore je općina uložila u povećanje sigurnosti građana. Probijani su protupožarni putevi, ceste su betonirane kako bi vatrogasna vozila mogla doći do udaljenih mjesta, a napravljen je i vodospremnik.

"To je nemoguće prevenirati. Da je netko i bio gore od vatrogasaca... jedino da u svako selo stavite servis, ali požar ni nije krenuo iz sela" zaključio je načelnik. Uzrok požara i dalje nije poznat, kao ni razmjeri štete, što će biti ustanovljeno nakon što požarište bude u potpunosti sanirano, a Čobrnić je spomenuo i mogućnost proglašavanja elementarne nepogode.

